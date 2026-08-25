Haití: cerca de 40 personas murieron en un ataque contra una iglesia

Un campamento para desplazados habilitado en una iglesia cerca de Puerto Príncipe, Haití, fue atacado la noche del 23 al 24 de agosto. Alrededor de cuarenta personas murieron, mientras que varias decenas resultaron heridas o secuestradas.

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Miembros de bandas armadas sembraron el terror la noche del domingo 23 al lunes 24 de agosto en Kenscoff, en las colinas que rodean Puerto Príncipe, capital de Haití. El ataque tuvo como objetivo un campamento para desplazados instalado en una iglesia, según declaró el alcalde de la localidad, Massillon Jean, a la agencia AFP el 24 de agosto. "Hemos contabilizado unos cuarenta cadáveres. La búsqueda continúa. Todavía hay personas desaparecidas", afirmó, describiendo la noche como "una noche de terror".

Los atacantes "irrumpieron en un campamento para desplazados ubicado en una iglesia. Ejecutaron a varias personas. Se reportan muertos y decenas de heridos. Algunas personas fueron secuestradas", declaró el alcalde. Este ataque ilustra una vez más la vulnerabilidad de las miles de personas obligadas a huir de sus hogares ante la violencia de las pandillas.

En respuesta a este nuevo brote de violencia, la oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé expresó, en un comunicado, su "más profunda solidaridad" con las víctimas y sus familias, y anunció el despliegue de refuerzos para restablecer la seguridad en la zona.

Violencia que está obligando a miles de haitianos a huir

Este último ataque se produce en un contexto en el que Kenscoff ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados que buscan expandir su control en la región durante varios meses. Ubicada en una ladera con vistas a Puerto Príncipe, esta ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes ha sufrido violencia de forma recurrente durante los últimos dos años.

Esta violencia está provocando desplazamientos masivos de población. Según una estimación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicada en junio de 2026, cerca de 1.5 millones de personas han sido desplazadas en Haití a causa de la violencia, de una población de aproximadamente 11 millones de habitantes.

La crisis no se limita a la capital. La violencia también ha provocado importantes desplazamientos en otras partes del país. En julio de 2026, la agencia de noticias Fides informó que más de 2,600 personas habían sido desplazadas en el departamento de Artibonite, en el noroeste del país, tras enfrentamientos entre grupos armados. En el departamento Oeste, los nuevos combates en Cité Soleil en junio también provocaron el desplazamiento de más de 5,000 personas, según la OIM.

Estas cifras se suman a las ya registradas en los últimos meses. Casi 8,000 personas ya habían huido de los violentos enfrentamientos que sacudieron los barrios del norte de Puerto Príncipe, incluido Cité Soleil, en marzo y abril. En mayo, unas 5.300 personas también fueron desplazadas en tan solo tres días tras la reanudación de los enfrentamientos, según la OIM.

"Dado que la Iglesia es la única estructura política que queda, si es atacada, será el último pilar de Haití que se derrumbe"

Así, la situación se ha deteriorado considerablemente en los últimos años en este país, que desde hace tiempo enfrenta una crisis política, económica y de seguridad. Bandas armadas perpetran numerosos asesinatos, secuestros, violaciones y el reclutamiento de menores, mientras que las fuerzas policiales luchan por recuperar el control del territorio. Según informó AFP, se creará gradualmente una Fuerza Antigang (FRG, por sus siglas en inglés) respaldada por la ONU para reforzar a las fuerzas de seguridad haitianas. Se prevé que, finalmente, esté integrada por 5,500 policías y militares extranjeros. Se desconoce el número de efectivos ya desplegados.

"Elige la vida, la responsabilidad y la esperanza"

Ante esta violencia, la Iglesia Católica sigue siendo particularmente vulnerable . En los últimos años, sacerdotes, monjas y monjes han sido víctimas de numerosos secuestros. En febrero de 2023, el padre Antoine fue secuestrado por una banda armada, aunque logró escapar. Un mes después, el padre Jean-Yves también fue secuestrado.

En enero de 2024, seis monjas, seguidas de seis Hermanos del Sagrado Corazón , fueron tomados como rehenes. Estos secuestros reiterados demuestran "una total falta de moralidad por parte de las bandas, que atacan a cualquiera que pueda aportarles dinero", escribió el geopolítico Jean-Baptiste Noé en Aleteia Francia. "Dado que la Iglesia es la única estructura política que queda, si es atacada, será el último pilar de Haití en derrumbarse".

Más allá de los ataques que sus miembros enfrentan regularmente, la Iglesia busca llevar un mensaje de esperanza al pueblo haitiano. En una carta dirigida en enero de 2026 a Laurent Saint-Cyr, presidente pro tempore y coordinador del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el obispo Dumas de Haití relató las heridas que él mismo sufrió en una explosión en 2025 en la casa donde se hospedaba en Puerto Príncipe.