Salvó a un hombre, y una fotografía inmortalizó su gesto

Bajo el impacto del fuego cruzado y el eco de las ametralladoras, un valiente fotógrafo y un intrépido sacerdote inmortalizaron el momento más dramático de la historia militar venezolana

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En la madrugada del 02 de junio de 1962. El silencio de la ciudad costera de Puerto Cabello, en Venezuela, se ve brutalmente roto por el estruendo abrumador de los proyectiles y las explosiones de granadas. Una insurrección cívico-militar de proporciones trágicas, bautizada como "El Porteñazo", estalla contra el Gobierno del presidente Rómulo Betancourt. El escenario que se dibuja en las calles es de una violencia extrema, una auténtica carnicería que dejaría un doloroso balance de más de 400 muertos, 700 heridos y más de mil detenidos. ¿Qué lleva a unos hombres a caminar hacia el peligro cuando todos intentan huir? ¿Hasta dónde llega el límite del valor humano bajo el impacto del terror?

En el ojo de ese huracán, desafiando la orden militar que prohibía categóricamente la entrada de la prensa en la zona de combate, avanzaba un hombre obstinado. Su nombre: Héctor Rondón Lovera, reportero fotográfico del periódico La República. Nacido en Bruzual en 1933, Rondón tenía una trayectoria vital polifacética: había sido taxista, fontanero y jugador de béisbol en las ligas menores antes de dedicarse a la fotografía. Era el profesional elegido para la sección de "sucesos" precisamente porque no conocía el significado de la palabra miedo. Protegido únicamente por el umbral de una sastrería en pleno centro del enfrentamiento, en el barrio conocido como "La Alcantarilla", empuñaba su única defensa: una cámara Leica. Durante treinta minutos de fuego cruzado, mientras los soldados caían a su alrededor, permaneció allí, captando la delgada línea entre la vida y la muerte.

La sotana y la sangre sobre el asfalto

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Fue precisamente en aquel escenario desolador, justo tras la retirada de los tanques blindados, cuando surgió una imagen casi irreal en medio del humo del combate. Un hombre vestido con una sotana negra caminaba con paso decidido, desafiando la mira de los francotiradores camuflados en las casas. Era el padre Luis María Padilla, capellán de la base naval de Puerto Cabello y párroco de la localidad de Borburata. Nacido en Montalbán en el año 1902, el sacerdote contaba con una larga trayectoria de devoción, pero aquella mañana se le exigiría una prueba de fe.

En medio del asfalto ensangrentado, un soldado gravemente herido intenta levantar la cabeza y clama auxilio: "Ayúdeme, padrecito", "ayúdeme, padre". Sin vacilar ante el riesgo inminente de muerte, el padre Padilla se acerca e intenta sostenerlo en sus brazos. En ese preciso instante, una nueva ráfaga de ametralladora alcanza al joven militar. Bajo el silbido incesante de las balas, el capellán permanece firme, sosteniendo el cuerpo moribundo y pronunciando las palabras sagradas de la extremaunción mientras el joven exhala su último aliento en sus brazos. A pocos metros de distancia, el objetivo Leica de Rondón congela la eternidad. El clic definitivo ya se había hecho.

La foto de la fe

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La fotografía, conocida en todo el mundo como "La ayuda del padre", llegó a la redacción del periódico causando un asombro absoluto. Distribuida a nivel internacional por la agencia Associated Press, la imagen conmocionó al mundo al plasmar, en una única composición visual, el horror de la guerra, la fragilidad humana y el poder sublime de la compasión.

La fuerza arrolladora de esa imagen le valió a Héctor Rondón Lovera los mayores y más codiciados galardones del periodismo mundial, un hito sin precedentes para su país: el World Press Photo en 1962 y el Premio Pulitzer en 1963.

Con estos premios, Rondón pasó a la historia como el primer venezolano y el primer latinoamericano en conseguir los dos máximos galardones del fotoperiodismo. Décadas más tarde, en 2005, la relevancia histórica de la imagen fue celebrada por el servicio postal nacional neerlandés, que emitió sellos postales conmemorativos con la icónica fotografía para conmemorar el aniversario de la fundación de World Press Photo.