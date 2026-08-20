Perú: esta es la oración por la visita del Papa León XIV

El Papa León XIV es esperado con alegría en Perú, país donde vivió y de donde tomó su segunda nacionalidad. Por eso, ya están haciendo oración por su visita.

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Del 11 al 17 de noviembre el Papa León XIV estará en Perú realizando su primera visita apostólica, país del que salió siendo obispo de Chiclayo para quedarse definitivamente en el Vaticano. Ya están en oración para que haya muchos frutos espirituales con la presencia del Santo Padre, tan conocido y amado por ellos.

Ante este feliz acontecimiento, la Conferencia del Episcopado de Perú ha presentado el programa de la visita que incluirá las ciudades de Lima, Callao, Pucallpa, Cusco y Chiclayo. Para los obispos peruanos esta visita es vista como un "tiempo de gracia” para la Iglesia y la sociedad peruana.

Compartimos la oración oficial que los peruanos ya están rezando:

Oración por la visita del Papa León XIV a Perú

Señor Dios, Padre de misericordia, te damos gracias por el Papa León XIV, pastor que viene a confirmar a tu pueblo en la fe y a recordarnos la alegría de Cristo Resucitado. Nuestro Perú, campo donde anunció el Evangelio de tu Hijo, en medio de sus pobrezas, desafíos y esperanzas abre su corazón a Ti, el Dios de la Vida, y abraza con solidaridad a los más indefensos de nuestra Patria. Acogemos su anhelo de una paz “desarmada y desarmante”, que transfigura los conflictos, calma la violencia y supera los odios, abriendo espacios para caminar juntos como pueblo de Dios redimido. El fuego del Espíritu que despeja las tinieblas haga de su visita un tiempo de gracia, de renovación y comunión para nuestra Iglesia y nuestra nación. Que Santa María, Madre de la Iglesia, Santo Toribio de Mogrovejo y nuestros santos peruanos acompañen esta visita apostólica, para que el Perú entero se renueve en la esperanza y en la paz. Amén.