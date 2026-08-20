Cuatro obras maestras del Renacimiento robadas de la ciudad natal del pintor

Los ladrones irrumpieron en el Museo Regional de Messina la víspera de la Fiesta de la Asunción, donde los lugareños se reúnen para un emotivo desfile por la ciudad

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Nacido alrededor de 1430, Antonello da Messina es considerado una de las figuras más importantes del primer Renacimiento italiano. Originario de la ciudad siciliana de Messina, Antonello degli Antoni se formó en Nápoles, donde estudió la obra de artistas flamencos, cuya influencia se aprecia en su magistral técnica al óleo y en el sorprendente realismo de sus retratos.

Cuadros como La Virgen de la Anunciación (1476), que muestra a María interrumpida en su lectura por el Ángel de la Anunciación, y Retrato de un hombre (1475), que muestra un perfil de tres cuartos recortado de un hombre de clase media alta, han fascinado a los historiadores del arte por su técnica de iluminación y su sentido del realismo.

La Virgen de la Anunciación, de Antonello da Messina, hacia 1475. Domaine public

Muchas de las obras de Antonello da Messina, como las distintas versiones de Retrato del hombre, se conservan actualmente en algunos de los museos más importantes del mundo, como el Louvre de París y la National Gallery de Londres. Sin embargo, algunas de sus obras más destacadas nunca han salido de su ciudad natal, Messina, algo poco común para la obra de un maestro renacentista de renombre mundial.

Entre las obras que Antonello da Messina realizó en su hogar se encuentran el Políptico de San Gregorio (1473) y una pequeña tablilla que representa la Piedad, probablemente encargada para el culto privado, ambas conservadas en el Museo Regional de Messina. La mayoría de los habitantes de Messina sienten una conexión y un sentido de identidad ligados a estas obras de arte del maestro más famoso de la ciudad. El domingo pasado, Messina amaneció con la impactante noticia del robo de sus obras de arte más emblemáticas.

Tres de los cinco paneles del Políptico de San Gregorio y el panel de la Piedad fueron sustraídos por un grupo de cuatro hombres. Los ladrones planearon el robo durante la víspera de la Fiesta de la Asunción, cuando los lugareños se habían reunido para una emotiva procesión en la que se paseaban coloridas estatuas de la Virgen, Jesús y ángeles por toda la ciudad.

Las autoridades creen que los ladrones podrían haber tenido como objetivo las obras del maestro siciliano tras la adquisición de gran repercusión de "Ecce Homo / San Jerónimo en penitencia" de Da Messina, que fue adquirida por el Estado italiano en una subasta en Nueva York el pasado mes de febrero por casi 15 millones de dólares.

"La reciente atención mediática sobre la compra por 15 millones de euros de una obra de Antonello ha despertado sin duda el interés de innumerables ladrones de arte. Es inimaginable que algo así pueda ocurrir en Messina, un robo casi de película, como el del Louvre", declaró Enzo Caruso, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Messina, a la agencia de noticias italiana Rai News . "Dos de las obras más importantes que conservamos en nuestro museo, y especialmente en la ciudad natal de Antonello, están siendo robadas. Algo así es una tragedia. Son obras de valor incalculable".

El Políptico de San Gregorio, también conocido como el Políptico del Rosario, fue encargado a Antonello da Messina por Fabria Cirino, abadesa del monasterio de Santa Maria Extra Moenia, cerca de Roma. Originalmente constaba de seis paneles que representaban, en el centro, a la Virgen entronizada con el Niño y ángeles con coronas. A los lados se encuentran San Gregorio y San Benito, y en el registro superior, el Ángel de la Anunciación y la Virgen de la Anunciación. Un panel central se perdió tras un terremoto en 1908.

Tres de los cinco paneles restantes han sido robados, mientras que dos fueron encontrados tirados en una pared cerca del museo por transeúntes.