Consejos para tu hijo que entra a la universidad

La universidad es una nueva e importante etapa en la vida de los hijos ¡y también de los padres! Descubre qué hacer ahora que tu hijo estudia la licenciatura

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La universidad no solo ofrece conocimientos académicos. Para muchos jóvenes, es el lugar donde comenzarán a tomar decisiones por sí mismos, conocerán personas nuevas, enfrentarán dificultades y descubrirán quiénes son a medida que se forman académicamente en su futura profesión. Y aunque no se llega a la licenciatura siendo un adulto completamente formado y maduro, su criterio se va forjando poco a poco en esta etapa. A continuación te mostraremos una serie de consejos que puedes aplicar como padre de un hijo universitario.

1 Acompáñalos sin resolver todo por ellos

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Durante mucho tiempo, los padres estaban al pendiente de las actividades escolares de los hijos, de mandarlos con el uniforme aseado, despertarlos temprano, vigilar que sus tareas -y en ocasiones incluso hacerla con ellos-. Sin embargo, a medida que van creciendo, estas actividades se vuelven responsabilidad exclusiva de ellos mismos.

Eso no significa que los padres ya no están presentes en la vida escolar de sus hijos, sino que ahora lees corresponde actuar desde el acompañamiento; es decir: dar consejos desde la experiencia y respetar su autonomía. A veces acompañar será escuchar, preguntar o dar una opinión, sin intervenir inmediatamente.

2 Respeta su necesidad de autonomía

Para los jóvenes, tener espacio para tomar sus propias decisiones es crucial. La autonomía se aprende ejerciéndola. Claro que cometerá errores, pero precisamente esos errores les permitirán seguir aprendiendo y creciendo.

3 Habla de algo más que solo sus calificaciones

En lugar de preguntar, ¿cómo vas en la escuela? Opta por preguntar: ¿qué ha sido lo más interesante que has aprendido?, ¿Cómo te has sentido en esta nueva etapa?, ¿Has conocido personas nuevas?, ¿Hay algo que te esté resultando difícil?, ¿Cómo puedo apoyarte?

Esto ayudará a tener una relación profunda con tu hijo e interesarte en lo que está estudiando. Quizá al principio no entiendas los términos que utiliza en su carrera, pero eso no evita que puedas escucharlo con interés y conocer más sobre su futura profesión.

4 Alégrate con él por sus logros

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A medida que avance en sus estudios, irá teniendo nuevos proyectos, nuevas experiencias, exposiciones y diferentes actividades que le traerán alegrías y satisfacciones. ¡Alégrate con él cuando eso pase!

Esto hará que se sienta acompañado y guiado durante sus estudios universitarios. Motívalo a continuar a pesar de los desvelos, de las tareas interminables y largas lecturas de investigación. Recuérdale que todo eso es necesario para cumplir con su objetivo-

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