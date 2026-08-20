6 versículos bíblicos por si estás esperando en el hospital

Tanto si estás en el hospital esperando tus resultados como noticias de un ser querido, estos versículos te ofrecen un remanso de paz para tu mente inquieta.

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En un hospital hay que esperar muchísimo. Esperas a que te atiendan, esperas a que te hagan pruebas, esperas los resultados, esperas a que vuelva el médico o te quedas sentado en un pasillo mientras un ser querido está en algún lugar al otro lado de unas puertas, ansioso por recibir noticias de prácticamente cualquiera que lleve un estetoscopio.

Y la espera en el hospital se siente diferente a la espera habitual. Leer una revista puede parecer de repente imposible, el móvil se convierte en algo que miras fijamente en lugar de utilizarlo, e incluso cinco minutos pueden parecer extraordinariamente largos cuando tienes miedo.

Este es uno de esos momentos en los que tener a mano unas pocas palabras de las Escrituras puede ayudar. No porque un versículo bíblico pueda decirte lo que va a decir el médico, sino porque le ofrece a una mente ansiosa un lugar donde descansar por un momento. Tanto si estás esperando noticias sobre alguien a quien quieres como si eres tú quien lleva la pulsera del hospital, vale la pena guardar estos versículos en tu móvil.

1 Cuando te sientes totalmente impotente

"Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza,

un socorro siempre presente en la angustia". — Salmo 46, 2

Los hospitales son lugares en los que tenemos que ceder el control de forma bastante repentina. Son otras personas las que deciden qué pruebas son necesarias, cuándo se realizarán y qué vendrá después, mientras nosotros nos sentamos y esperamos. Este versículo no promete que todo vaya a suceder exactamente como queremos; en cambio, nos ofrece un lugar al que acudir cuando ya no nos queda nada útil que hacer. Dios no está esperando al final de la prueba. Él es un "auxilio siempre presente" justo en medio de ella.

2 Cuando tu mente va a mil por hora

"No os preocupéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios" — Filipenses 4, 6

"No os preocupéis en absoluto" puede parecer una petición bastante difícil de cumplir cuando estás esperando los resultados médicos. Sin embargo, san Pablo nos da inmediatamente algo que hacer con esa ansiedad: llevar nuestras peticiones a Dios. En la sala de espera de un hospital, esa oración no tiene por qué ser elocuente. Por favor, que ella se ponga bien. Por favor, guía al cirujano. Por favor, ayúdame a afrontar lo que sea que me digan. A veces, esas pocas palabras son todo lo que tenemos.

3 Cuando te da miedo lo que va a pasar después

"Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo;

cuando cruces por los ríos, no te arrastrarán". — Isaías 43, 2

Fíjate en que Dios no dice que no habrá aguas que cruzar. Eso es importante cuando estás en un hospital, porque la seguridad de que todo va a salir bien puede parecer vacía cuando nadie sabe aún si será así. La promesa aquí es diferente: «Estaré contigo». Sea cual sea la noticia que finalmente entre por esas puertas, no la recibirás solo.

4 Cuando llevas horas esperando

"¡Ríndete y reconoce que yo soy Dios!" — Salmo 46,11

Quedarse quieto suena maravillosamente tranquilo hasta que alguien te obliga a hacerlo en una silla de hospital durante tres horas. Sin embargo, este breve versículo puede convertirse casi en una oración que te ayuda a respirar cuando la espera empieza a hacerse insoportable. Léelo despacio. Deja el teléfono a un lado un momento. No tienes que resolver lo que está pasando mientras estás ahí sentado; en este momento, simplemente puedes dejar que Dios sea Dios.

5 Cuando necesites recordar que alguien está cuidando a la persona que amas

"El Señor lo sostiene en su lecho de enfermo,

tú le arreglas la cama cada vez que está enfermo". — Salmo 41, 4

Este versículo puede ser uno de los favoritos para la sala de espera de un hospital debido a esa imagen maravillosamente tierna de Dios arreglando las sábanas de alguien que está enfermo. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) señala que el hebreo en el que se basa la frase es difícil de traducir, pero que sugiere el cuidado constante y atento de Dios hacia la persona enferma. Cuando no puedes estar tú mismo al lado de alguien —quizá porque está en el quirófano, sometiéndose a una intervención o, simplemente, en un lugar al que no se te permite acceder—, esa imagen puede resultar especialmente reconfortante.

6 Cuando por fin tienes que aceptar el resultado

"El Señor está cerca". — Filipenses 4, 5

Cuatro palabras pueden bastar. No hace falta que entiendas lo que está pasando, que finjas optimismo ni que, de alguna manera, te vuelvas excepcionalmente valiente por el mero hecho de haber cruzado las puertas del hospital. Puedes estar asustado, agotado y desesperado por que alguien venga por ese pasillo con noticias. El Señor está cerca. A veces, mientras esperas, esa es la oración que más necesitas.

Y quizá por eso la Biblia puede ser una compañía tan buena en un hospital. Cuando estás demasiado distraído para leer un capítulo y demasiado preocupado para formular una bonita oración, una sola frase puede bastar para aferrarte a ella hasta que se abra la puerta.