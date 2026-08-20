5 grandes consejos de Santo Tomás de Aquino para tú día

Setecientos años después, resulta que el dominico taciturno nos dejó los mejores consejos para hacer frente a una vida cotidiana agitada<br><br>

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Grande, callado y aparentemente ausente: a sus compañeros de la universidad les parecía simplemente un tipo pesado y gruñón. Hoy en día, sus opiniones se leen como consejos para alguien que tiene demasiadas notificaciones en el móvil y muy poca tranquilidad en la cabeza.

París, mediados del siglo XIII. En las aulas universitarias se libran acaloradas disputas, mientras un joven dominico italiano permanece sentado en silencio al fondo. Es de complexión robusta y rara vez habla, por lo que los estudiantes le ponen el apodo de "buey siciliano mudo". Cuenta la anécdota que, cuando su maestro, Alberto Magno, oyó esas bromas, respondió lacónicamente: "Lo llamáis buey mudo, pero algún día todo el mundo oirá su bramido".

Tenía razón. Ese "buey mudo" escribió la Suma Teológica, una obra que desde hace setecientos años marca la forma en que la Iglesia piensa sobre Dios, el hombre, la virtud y la felicidad. La Iglesia lo nombró "Doctor Angélico", y no por su carácter apacible. Se trataba de dos cosas: de la pureza de vida, en la que León XIII veía "una impecable rectitud de costumbres", y de una mente tan perspicaz que Pío X, en el motu proprio Doctoris Angelici, se refirió directamente a "la cualidad casi angelical de su intelecto". Pío V lo proclamó Doctor de la Iglesia en 1567

Sin embargo, lo que más sorprende de Tomás es algo distinto a su erudición. Este hombre, capaz de desentrañar los conceptos filosóficos más sutiles, también escribía sobre la risa, sobre el cansancio, sobre por qué, en última instancia, nada nos satisface. He aquí cinco consejos suyos que parecen haber sido escritos esta misma mañana.

1 Déjate llevar por la risa: sin ella no eres plenamente humano

Drazen Zigic | Shutterstock

Entre los cientos de páginas sobre Dios, los ángeles y las virtudes, Tomás se detiene un momento en algo que no esperaríamos de un teólogo medieval: la capacidad de reír. Si tienes la sensación de que la seriedad es más propia de una persona espiritual que la alegría, Tomás de Aquino no está de acuerdo contigo. "El hombre no puede existir sin la capacidad de reír". (Suma teológica I, q. 44, a. 1, ad 1)

2 No midas tu vida por tus logros, mídela por el amor

Vivimos en una cultura de indicadores: kilómetros recorridos, libros leídos, proyectos finalizados. Tomás propone otro criterio de perfección, y es radicalmente sencillo: algo es perfecto cuando alcanza su objetivo. El objetivo del ser humano es Dios, y lo que nos une a Él es el amor. Todo lo demás —aunque sea piadoso— no es más que una consecuencia.

"Se dice que una cosa es perfecta en la medida en que alcanza el fin que le es propio, que constituye su perfección última. Y lo que nos une a Dios, que es el fin último de la mente humana, es el amor, porque 'quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él' (1 Jn 4, 16). Por eso, la perfección de la vida cristiana se fundamenta, en su raíz misma, en el amor". (Suma Teológica II-II, q. 184, a. 1, co)

3 Deja de decir "todavía no" y "ya es demasiado tarde"

Las dos excusas más comunes que esgrime el hombre contemporáneo ante la vida espiritual son: "Soy demasiado joven para tomármelo en serio» o "Soy demasiado mayor para cambiar nada". San Tomás rechaza ambas. El alma no envejece al ritmo del cuerpo, por lo que la madurez espiritual no tiene una "edad adecuada". Un niño puede estar espiritualmente maduro, y una persona de ochenta años puede estar a punto de nacer.

"Ahora bien, el alma, a la que pertenecen el nacimiento espiritual y la edad espiritual perfecta, es inmortal; y así como en la vejez puede producirse el nacimiento espiritual, también en la juventud o en la infancia puede alcanzar la edad (espiritual) perfecta, ya que las diversas etapas de la vida del cuerpo no afectan al alma". (Suma Teológica III, q. 72, a. 8, co)

4 No busques al enemigo en las cosas: ninguna de ellas es mala en sí misma

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Es fácil caer en la desconfianza hacia el mundo: hacia el cuerpo, el placer, el dinero, la tecnología. Santo Tomás zanja esta cuestión con un solo razonamiento. Todo ser, al actuar, tiende hacia algún bien; nada tiende hacia su propio contrario. Por lo tanto, la mera existencia de cualquier cosa no es mala. El mal surge de cómo utilizamos las cosas, no de su existencia. Es un pensamiento sorprendentemente liberador para cualquiera que tenga tendencia a percibir el mundo como una trampa.

"Nada tiende hacia su contrario, pues cada cosa se inclina hacia lo que le es semejante y adecuado. Ahora bien, todo ser, cuando actúa, busca el bien, como se ha demostrado. Por eso, ningún ser, en cuanto ser, es malo". (Suma contra los paganos III, 7)

5 Comprueba qué efecto tiene realmente tu fe en tu día a día

Santo Tomás no deja la fe en el ámbito de las declaraciones. En su conferencia sobre el Credo Apostólico, enumera cuatro efectos concretos de la fe, y vale la pena considerar esta lista como un examen de conciencia. Nos une a Dios. Da comienzo en nosotros a la vida eterna ya en este mundo. Ordena nuestras decisiones cotidianas. Y nos da fuerza ante las tentaciones. Si alguno de estos puntos no se refleja en tu vida, ese es un buen punto de partida.