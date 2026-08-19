República de San Marino: ¿un destino habitual para los papas?

Enclavada en el noreste de Italia, en las laderas del monte Titano, la República de San Marino constituye un caso muy particular en la historia europea. Con un territorio de apenas 61 km² y una población de alrededor de 34 000 habitantes, es hoy uno de los estados soberanos más pequeños del mundo, pero ostenta una historia política mucho más antigua que la de la mayoría de los estados europeos.

Al visitar San Marino, antes de dirigirse al Encuentro de Rimini, el Papa León XIV demostrará una vez más su interés por los microestados, pocos meses después de su visita al Principado de Mónaco. Pero esta vez, no será la primera vez que un papa realiza una visita de este tipo. Seguirá los pasos de Juan Pablo II y Benedicto XVI, cuyas visitas formaron parte de una larga relación entre el papado y este pequeño territorio, que ha mantenido su independencia a lo largo de las convulsiones geopolíticas en Europa e Italia.

La tradición sitúa su fundación en el año 301, cuando se dice que un cantero cristiano de Dalmacia, Marinus, encontró refugio en el monte Titano durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Allí, se cree que estableció una pequeña comunidad cristiana. Si bien este origen es históricamente algo incierto, esta historia es fundamental para comprender la identidad política de San Marino, que toma su nombre de él: el principio de una república autónoma, independiente tanto del poder imperial como del eclesiástico, está presente desde sus inicios.

A lo largo de los siglos, se estructuraron instituciones para preservar la independencia de este micropaís frente a las ambiciones de los señores de las ciudades vecinas, especialmente Rimini, Montefeltro y Urbino, pero también para salvaguardar su carácter distintivo frente a los Estados Pontificios. En 1463, una bula de Pío II amplió el territorio de San Marino.

Un pequeño territorio unido a su libertad

Sin embargo, cuarenta años después, la relación con los papas atravesó una grave crisis. En 1503, César Borgia, hijo del papa Alejandro VI, se apoderó de la pequeña república, pero su poder se derrumbó pocos meses después, y San Marino recuperó su independencia bajo el pontificado de Julio II. Otro episodio de tensión se produjo en 1739: el cardenal Giulio Alberoni, legado papal en Rávena, intentó imponer la autoridad papal sobre la República de San Marino. Al año siguiente, el arbitraje de Clemente VII condujo a la restauración de la independencia del territorio, que jamás volvería a ser cuestionada.

Durante los siglos siguientes, ni la invasión napoleónica ni la caída de los Estados Pontificios y la unificación de Italia provocaron ningún cambio en el estatus del microestado. La experiencia fascista en Italia, la Segunda Guerra Mundial y la caída de la monarquía italiana tampoco tuvieron un impacto directo en la soberanía de San Marino.

Durante su visita a San Marino el 29 de agosto de 1982, Juan Pablo II, profundamente afectado por su experiencia bajo el régimen comunista en Polonia, presentó la libertad como un valor profundamente arraigado en la historia y la vida de la comunidad sanmarina. Invitó a considerar no solo su dimensión política, sino sobre todo su "íntima raíz espiritual":

"Es Dios, en efecto, quien, al crear al hombre 'a su imagen y semejanza' (Gn 1,26), quiso que fuera libre", declaró.

El concordato, concluido con la Santa Sede el 2 de abril de 1992, afirma explícitamente el respeto mutuo a la independencia y soberanía de la Iglesia y el Estado en sus respectivos ámbitos. Reconoce, en particular, el estatus de las parroquias e instituciones eclesiásticas y otorga a la Basílica de San Marino un papel especial en las ceremonias civiles y religiosas de la República. Durante su visita a San Marino el 19 de junio de 2011, Benedicto XVI recordó que la pequeña República había mantenido relaciones amistosas con la Sede Apostólica desde su fundación.

Un sistema político original

La República de San Marino es uno de los dos únicos estados del mundo gobernados por un sistema diárquico. El otro caso es el Principado de Andorra, cuyos "copríncipes" son el obispo de Urgell, en España, y el presidente de la República Francesa.

El sistema de rotación semestral que rige el poder ejecutivo suele resultar en que San Marino tenga líderes muy jóvenes. Actualmente, los dos capitanes regentes, elegidos entre los miembros del Gran Consejo General, son Alice Mina, nacida en 1987, y Vladimiro Selva, nacido en 1970.

Los dos capitanes regentes de San Marino, que fueron recibidos en el Vaticano el 12 de enero por el Papa y lo invitaron formalmente, ya no están en el cargo. Tras asumir el cargo el 1 de octubre de 2025, lo dejaron el 1 de abril de 2026. Lorenzo Bugli, nacido el 20 de febrero de 1995, era entonces el jefe de Estado más joven del mundo y el primer líder nacido en la década de 1990. El otro capitán regente, Matteo Rossi, era un exfutbolista nacido en 1986.

El pequeño territorio de la República de San Marino ha sido considerado durante mucho tiempo un instrumento de influencia rusa en Europa, debido a la presencia de capital ruso en sus bancos. Una muestra de esta presencia: durante la pandemia de COVID-19, San Marino fue uno de los pocos territorios europeos donde los servicios de salud utilizaron la vacuna rusa Sputnik. Sin embargo, desde 2022, debido a la guerra en Ucrania, San Marino se ha alineado con las sanciones impuestas por la Unión Europea contra los activos rusos, lo que ha llevado a Moscú a clasificar a este pequeño país como un estado considerado "hostil".

Desde el punto de vista eclesiástico, el territorio de San Marino forma parte de la diócesis italiana de San Marino-Montefeltro, que también abarca varios municipios de las regiones de Marche y Emilia-Romaña. Por lo tanto, se trata de una diócesis transfronteriza. En el Vaticano, el padre Ciro Benedettini, sacerdote pasionista de nacionalidad sanmarina, fue subdirector de la Oficina de Prensa de la Santa Sede desde 1995 hasta 2016.