República de San Marino: ¿un destino habitual para los papas?

León XIV visitará San Marino el próximo sábado 22 de agosto durante la mañana. Con ello, seguirá los pasos de Juan Pablo II y Benedicto XVI
Al visitar San Marino, antes de dirigirse al Encuentro de Rimini, el Papa León XIV demostrará una vez más su interés por los microestados, pocos meses después de su visita al Principado de Mónaco. Pero esta vez, no será la primera vez que un papa realiza una visita de este tipo. Seguirá los pasos de Juan Pablo II y Benedicto XVI, cuyas visitas formaron parte de una larga relación entre el papado y este pequeño territorio, que ha mantenido su independencia a lo largo de las convulsiones geopolíticas en Europa e Italia.
Enclavada en el noreste de Italia, en las laderas del monte Titano, la República de San Marino constituye un caso muy particular en la historia europea. Con un territorio de apenas 61 km² y una población de alrededor de 34 000 habitantes, es hoy uno de los estados soberanos más pequeños del mundo, pero ostenta una historia política mucho más antigua que la de la mayoría de los estados europeos.