Polonia: una Virgen María que se eleva por encima de todo sin perder su humildad

Cerca de 2.000 fieles se congregaron en Konotopia, Polonia, para la bendición de la estatua mariana más alta de Europa el 15 de agosto, día de la Asunción

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Es imposible no verla. En el corazón de la campiña polaca, la imponente estatua de Nuestra Señora de la Misericordia se alza hacia el cielo. El sábado 15 de agosto, miles de peregrinos se congregaron en el pequeño pueblo de Konotopia, en el centro de Polonia, para asistir a su bendición. Procedentes de todo el país, se reunieron al pie de este extraordinario monumento que, con sus 55,6 metros de altura (incluida la base), se ha convertido en la estatua de la Virgen María más alta de Europa.



La figura de la Virgen María mide 40,6 metros. Descansa sobre un imponente pedestal en forma de corona, equipado con una plataforma de observación que permite a los visitantes admirar el entorno. Si bien actualmente es la estatua mariana más alta de Europa, ocupa el segundo lugar en el mundo después de la "Madre de toda Asia - Torre de la Paz", inaugurada en 2021 en Batangas, Filipinas, que alcanza una altura de más de 98 metros.



Sin embargo, para los fieles presentes en Konotopia, lo más importante no era tanto la proeza arquitectónica como la dimensión espiritual del lugar. "Estamos muy contentas de haber podido participar en esta hermosa ceremonia en un día tan importante para los polacos", declararon Bozena y Lidia a Aleteia Polonia. Para ambas, la belleza de la estatua reside sobre todo en "su sencillez, sus rasgos eslavos y esas manos que se extienden suavemente hacia todos nosotros".

Sin embargo, vista de cerca, la figura no resulta imponente. Si bien su base evoca una columna majestuosa, la cabeza ligeramente inclinada y las manos abiertas suavizan su aspecto monumental. Así, María no parece dominar a la multitud, sino más bien acercarse a ella, tal como lo concibió su creador, el escultor Adam Kuba Matejkowski. En una entrevista con Aleteia Polonia, explicó que deseaba representar a la Virgen no solo como una figura de oración, sino también como una madre cercana a sus hijos.

Un monumento nacido en un lugar de devoción.

La bendición del monumento fue precedida por el rezo del rosario y, posteriormente, por una misa presidida por el obispo Krzysztof Wetkowski de Wloclawek, rodeado por varias decenas de sacerdotes. En su homilía, el obispo recordó que Konotopia no fue un lugar elegido al azar. Durante décadas, una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores ha acogido a los residentes locales y a los peregrinos de paso.

"El hombre solo es grande cuando Dios es grande"

Refiriéndose al imponente tamaño de la estatua, el obispo Wetkowski exhortó a los fieles a mirar más allá de su magnitud. "El hombre solo es grande cuando Dios es grande", declaró, haciéndose eco de una idea de Benedicto XVI. Según él, la misión de María no es llamar la atención sobre sí misma, sino guiar a la humanidad hacia Dios. "Aquí en Konotopia, alzamos la vista al cielo, alzamos la vista a María, que nos guía hacia Dios", enfatizó.

Aleteia

El obispo también recordó los vínculos de la diócesis con Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, nacida en esta región de Polonia. Exhortó a los fieles a vivir esta misericordia de forma concreta, especialmente en el seno de sus familias, comunidades e incluso en las redes sociales, ya que el proyecto había generado un acalorado debate incluso antes de su inauguración. Tras la misa, un helicóptero sobrevoló la estatua, esparciendo pétalos de rosas rojas sobre las manos abiertas de la Virgen.

Un signo de esperanza para muchos creyentes.

Entre la multitud, la hermana Agnieszka ve este día como una oportunidad para dar gracias. "María nos guía hacia Jesús. Es bueno pedirle ayuda en los momentos difíciles, en la enfermedad o en las dificultades familiares", dice. Jakub, un residente local, comparte esta convicción, destacando el contraste en la estatua. "Es monumental, pero se puede percibir la humildad en la postura de María".

Para Jas y Malgosia, que llegaron de Bydgoszcz con su hijo Tadzio, de diez meses, la estatua también representa un poderoso símbolo para Polonia. "La vemos como una señal de fe y confianza renovadas en la Madre de Dios en una época marcada por la confusión y el alejamiento de la fe", explica el joven padre.

Financiada por los empresarios Grazyna y Roman Karkosik con una inversión estimada de más de 23 millones de euros, esta obra votiva privada aspira a convertirse en un nuevo lugar de peregrinación. El tiempo dirá si Konotopie se convertirá en un nuevo centro de devoción mariana en Polonia. Una cosa es segura: para las aproximadamente 2000 personas reunidas en la Fiesta de la Asunción, lo más importante no era la altura de la estatua, sino las oraciones ofrecidas a sus pies.