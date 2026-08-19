Menopausia: cómo mejorar tu bienestar en esta etapa

A pesar de que la menopausia es una etapa normal en las mujeres, muchas sienten un cambio -no solo físico- sino también mental. Aquí unos consejos prácticos para tu bienestar <br>

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El portal de medicina Medline Plus define a la menopausia como el momento de la vida en el que la mujer deja de menstruar y ya no puede quedar embarazada. Llega cuando no ha tenido un período menstrual (regla) por 12 meses. Durante esta etapa, es normal que las mujeres experimenten esos momentos de bochornos intensos, al igual que trastornos del sueño, por lo que es común que aparezcan afectaciones psicológicas.

¿Qué pasa con el estado de ánimo en la menopausia?

New Africa | Shutterstock

Al haber muchas modificaciones durante este periodo las mujeres suelen sentir bajones de energía y cambios repentinos de humor, por lo que es significativo detectarlos y hacerles caso para mejorar la autoestima y actitud.

Algunas alteraciones que pueden ocurrir durante esta transición son:

Irritabilidad

Ansiedad

Disminución de energía

Dificultad para conciliar el sueño

Sensación de desanimo

Problemas de concentración

Cambios repentinos de humor

¿Cómo levantar el ánimo durante la menopausia?

A continuación te compartimos una serie de consejos que pueden ayudarte a mejorar tu estado de ánimo si has entrado en esta etapa y no sabes por dónde empezar.

1 Lleva un diario

Escribir sobre tus emociones y sentimientos, durante este periodo, te será de gran ayuda para saber en qué momentos ocurren los cambios y cuáles son los síntomas que vas detectando, así sabrás identificar cuando se acerque algún "bajón" o cambio de humor.

2 Dieta balanceada

La alimentación es primordial durante la menopausia. Disminuye el exceso de azúcares y cafeína, ya que pueden ocasionar alteraciones en el sistema nervioso. Incorpora alimentos ricos en nutrientes como vegetales y frutas (especialmente verdes), cereales integrales y huevo.

No te olvides de consumir vitaminas como B12 y magnesio, ya que según estudios la deficiencia de dichos nutrientes, puede generar un desbalance, afectando el estado de ánimo de la mujer.

3 Cuidar el sueño

DMITRII SIMAKOV | Shutterstock

Para lograr tener un descanso reparador es necesario crear rutinas con horarios específicos, preparar tu habitación con el ambiente adecuado y consultar a un especialista si los problemas de sueño son persistentes.

4 Haz ejercicio con regularidad

La actividad física regular puede favorecer el bienestar psicológico y de salud. Según estudios practicar ejercicio favorece la reducción del estrés; además, las personas que lo practican regularmente, suelen ser más felices, pues existe una liberación de endorfinas.

5 Consultar al médico cuando sea necesario

Este punto es fundamental: no asumir que “todo es menopausia”. Un profesional puede valorar síntomas, sueño, estado de ánimo y las diferentes opciones de tratamiento.

La relación de la menopausia con la autoestima de la mujer

La menopausia no significa dejar de ser joven; significa entrar en una nueva etapa de la vida. Este periodo puede ser una oportunidad para redefinir la identidad más allá de esos elementos que socialmente afectan en el estado de ánimo, ya que los estándares de belleza y la búsqueda por la eterna juventud, impactan en la mujer.