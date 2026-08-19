Durante su audiencia general, el Papa León XIV explicó que la música es "parte integral de la acción litúrgica y no un mero adorno de la celebración", por ello, explicó qué requisitos seguir
El Papa León XIV ofreció recomendaciones sobre el uso y la práctica de la música sacra durante la audiencia general celebrada en la Basílica de San Pedro el miércoles 19 de agosto de 2026. Tras regresar el día anterior de Castel Gandolfo, donde había pasado unos días de descanso, el pontífice continuó su ciclo de catequesis sobre los textos del Concilio Vaticano II. Al comentar el sexto capítulo de la Constitución Sacrosanctum Concilium, enfatizó la "profunda importancia" del canto, que conlleva "ciertos requisitos".
"La música […] es parte integral de la acción litúrgica y no un mero adorno de la celebración", explicó León XIV en su catequesis. "Cantar y tocar música" significa "orar", afirmó, convencido de que estas acciones añaden una "dimensión afectiva" a las súplicas dirigidas a Dios. Citando a su maestro espiritual, San Agustín, el pontífice estadounidense declaró que "el canto es la expresión del amor". La "sinfonía de voces" contribuye a "la unión de las almas", continuó el sucesor de Pedro.