"La música […] es parte integral de la acción litúrgica y no un mero adorno de la celebración", explicó León XIV en su catequesis. "Cantar y tocar música" significa "orar", afirmó, convencido de que estas acciones añaden una "dimensión afectiva" a las súplicas dirigidas a Dios. Citando a su maestro espiritual, San Agustín, el pontífice estadounidense declaró que "el canto es la expresión del amor". La "sinfonía de voces" contribuye a "la unión de las almas", continuó el sucesor de Pedro.

El Papa León XIV ofreció recomendaciones sobre el uso y la práctica de la música sacra durante la audiencia general celebrada en la Basílica de San Pedro el miércoles 19 de agosto de 2026. Tras regresar el día anterior de Castel Gandolfo, donde había pasado unos días de descanso, el pontífice continuó su ciclo de catequesis sobre los textos del Concilio Vaticano II. Al comentar el sexto capítulo de la Constitución Sacrosanctum Concilium, enfatizó la "profunda importancia" del canto, que conlleva "ciertos requisitos".

Durante su audiencia general, el Papa León XIV explicó que la música es "parte integral de la acción litúrgica y no un mero adorno de la celebración", por ello, explicó qué requisitos seguir

El Papa añadió que el "profundo significado teológico" del canto conlleva "ciertos requisitos". El primero es que, independientemente de los "modos" o las "sensibilidades particulares de los compositores", el canto debe ser "noble y sencillo" y apropiado para el momento de la celebración en que se interpreta. También debe ser "de alta calidad musical" pero "fácil de interpretar", especialmente cuando lo canta toda la congregación.

León XIV señaló otro requisito: que los textos de los himnos fueran "apropiados, profundos y, al mismo tiempo, fácilmente comprensibles". Recomendó que estuvieran "inspirados principalmente en las Sagradas Escrituras".

Teniendo en cuenta las diferentes tradiciones musicales

"El Concilio concede gran importancia al canto gregoriano", subrayó el jefe de la Iglesia Católica, aunque no excluye el uso de "otros géneros de música sacra". Si bien se presta "particular atención" al uso del órgano, el pontífice recordó que "el uso de otros instrumentos" está permitido si "contribuyen verdaderamente a la edificación de los fieles". León XIV también destacó la importancia de tomar "en serio" las "tradiciones musicales de las diferentes culturas".

Recomendando a los compositores de música sacra que "conozcan y preserven el patrimonio musical de la Iglesia", el Papa los invitó a "inspirarse en él" para "crear nuevas composiciones [...] con respeto a las sensibilidades contemporáneas y a las diversas tradiciones culturales". Esto les permitirá "purificar el culto de errores estilísticos, formas de expresión mediocres y música y textos insulsos", insistió, haciéndose eco de las palabras de Juan Pablo II.