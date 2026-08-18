Zimbabue: León XIV envía condolencias tras el hundimiento de un ferry

León XIV envió sus condolencias por el hundimiento de un ferry en Zimbabue que ha causado al menos 92 fallecimientos. En su comunicado, aseguró su oración por las víctimas y sus seres queridos

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El papa León XIV envió un telegrama de condolencias a Zimbabue tras el hundimiento de un ferry que se cobró la vida de más de 90 personas en el lago Kariba, al norte del país. En este mensaje, hecho público el 18 de agosto de 2026, el Papa aseguró a los fallecidos y a sus familias sus oraciones.