Un monasterio milenario amenazado por un incendio masivo

Un violento incendio lleva una semana asolando la región de Aragón, en España, y amenaza el monasterio milenario de San Juan de la Peña. Los restos de los primeros reyes de Aragón fueron evacuados el 13 de agosto

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Una joya milenaria del patrimonio español se ve amenazada por las llamas. Desde el lunes 10 de agosto, un gran incendio forestal asola la región de Aragón, en el noreste de España, acercándose peligrosamente a los dos monasterios de San Juan de la Peña, enclavados en un escarpado paisaje montañoso. Los bomberos españoles han logrado, hasta el momento, impedir que las llamas alcancen el histórico monasterio. Sin embargo, esta victoria es frágil: el fuego sigue activo y el yacimiento milenario continúa en peligro. Como medida de precaución, los restos de los primeros gobernantes del Reino de Aragón medieval, que reposan allí, fueron evacuados de urgencia el 13 de agosto.

El más antiguo de los dos edificios, cuyos orígenes se remontan al siglo X, ocupa un lugar único en la historia de Aragón. Enclavado bajo una inmensa pared rocosa, está estrechamente vinculado al nacimiento del reino medieval y alberga el panteón de sus primeros soberanos.

San Juan de la Peña está rodeado de una tradición que ha contribuido a su aura espiritual durante siglos. Según una antigua leyenda, el monasterio albergó en su día el Santo Grial, la copa de la que bebió Cristo en la Última Cena. El cáliz asociado a esta tradición se conserva actualmente en la Catedral de Valencia.

Mil bomberos movilizados

Tras una semana marcada por vientos impredecibles y altas temperaturas, las llamas se extendieron por unas 16.600 hectáreas. Más de 1.000 personas tuvieron que ser evacuadas de las poblaciones aledañas. El domingo 16 de agosto, las autoridades regionales informaron de una "jornada exitosa", en la que los bomberos lograron consolidar gran parte del perímetro del incendio. Sin embargo, la movilización se mantiene al máximo nivel para contener el fuego y proteger, en particular, la zona de San Juan de la Peña.

Ante la magnitud del desastre, Aragón ha desplegado recursos sin precedentes. Se espera la llegada de unos cien bomberos franceses como refuerzos, mientras que entre 35 y 40 aeronaves participan en las operaciones. Con la movilización ya realizada del ejército y de diversos servicios españoles, se prevé que cerca de 1.000 bomberos participen en la lucha contra las llamas. El presidente de la región, Jorge Azcón, lo describió como "el mayor despliegue de recursos jamás visto en Aragón para combatir un incendio".

España, duramente golpeada por los incendios

Aragón no es la única región española afectada. En Andalucía, al sur del país, las autoridades permitieron a varios cientos de residentes evacuados regresar a sus hogares después de que el incendio, que se prolongó durante diez días y arrasó más de 25.000 hectáreas, fuera declarado bajo control el domingo.

Al igual que muchos de sus vecinos europeos, España está experimentando episodios de calor extremo este verano, lo que crea condiciones especialmente favorables para el inicio y la propagación de incendios forestales. Los científicos destacan que el cambio climático, causado en particular por la quema de combustibles fósiles, está aumentando la duración, la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos.