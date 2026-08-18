Tuvo que despedirse de sus tres hijos, testimonio de Mateja

Les pido a Deo y a Teo que nos protejan. Eso me da fuerzas incluso cuando lo paso muy mal. Esta es la historia de Mateja Bartolj, madre de cinco hijos<br><br>

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Dicen que a uno le toca lo que es capaz de soportar. No sé cuánto más soy capaz de soportar —afirma con sinceridad Mateja Bartolj, madre de cinco hijos—. Sin embargo, tres de sus hijos no están a su lado. Tuvo que despedirse de cada uno de ellos, ya fuera durante el embarazo o justo después de dar a luz.

Conoció a su marido, Dejan, hace poco menos de veinte años. Llevan casados catorce años. Han construido su hogar en la localidad de Krka, en la región de Dolenjska. Ambos trabajan en el sector sanitario. Su día a día gira ahora en torno a la crianza de sus dos hijas: Lia e Isa.

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En lugar de alegría, llegó la desesperación

Cuando Mateja se quedó embarazada por primera vez en 2013, su felicidad era inmensa. Quería contárselo a todo el mundo. ¡Estábamos deseando que llegara ese momento! En la cabeza te vas haciendo todo un plan: cómo será la vida, qué hay que preparar, cuándo nacerá el bebé.

Ya durante la primera revisión, su mundo se derrumbó. El bebé falleció en la semana 13 de embarazo. La alegría y la ilusión dieron paso al shock, al dolor y a las preguntas sobre por qué les había tocado precisamente a ellos esa desgracia.

Esa experiencia hizo que cada uno de los embarazos posteriores viniera acompañado de inquietud y miedo. —Dejan dijo entonces que ya no podía ser peor que la primera vez —recuerda Mateja.

Un año después volvió a quedarse embarazada. Todo transcurrió con normalidad hasta la semana 18, cuando vivieron otro drama. Al romperse la fuente, la niña que llevaba en su vientre ya había fallecido.

Tras dos días ingresada en la unidad de ginecología del Centro Clínico Universitario de Liubliana, dio a luz a una niña a la que llamaron Deo. Junto con su marido, se despidieron de ella y decidieron enterrarla en el Parque de las Campanillas, en el cementerio de Žale, en Liubliana. Además del enorme dolor, Mateja también tuvo que hacer frente a las secuelas físicas del parto.

"Ya tenía una gran producción de leche, pero volví a casa sin mi hija. Además de la recuperación posparto, estaba completamente destrozada anímicamente. Dejan volvió al trabajo y yo me quedé sola con mi sufrimiento. Lloraba mucho y no paraba de darle vueltas a las cosas. Hacer rompecabezas me ayudaba un poco. Al cabo de unos días, incluso mis seres más cercanos dejaron de preguntarme cómo me encontraba. La vida simplemente siguió su curso".

Tras la pérdida de mi segundo hijo, los médicos descubrieron la causa de los abortos prematuros: los provocaba una bacteria. "No había nada que pudiera hacer. No dependía de mí", añade.

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Lo más difícil es por la noche

En realidad, tuvieron que afrontar las sucesivas pérdidas prácticamente solos. A los demás no les contaban mucho sobre su sufrimiento.

"En el campo sigue siendo un tema tabú. Después de la boda, mucha gente pregunta o bromea: '¿A qué esperáis para tener hijos?'. Y nosotros, cinco años después de casarnos, seguíamos sin tenerlos. Nuestros seres más cercanos sabían de nuestras pérdidas, pero el resto, no. Fue muy difícil. Durante el día te sientes fuerte, porque estás rodeado de gente y hablas de otras cosas. Pero por la noche te quedas solo y entonces todo vuelve a ti. Incluso evitaba a las madres que paseaban con sus cochecitos".

"Mucha gente nos aconsejaba que simplemente lo olvidáramos y siguiéramos adelante ", añade Dejan.

Sin embargo, la pareja reconoce que, más que buenos consejos, lo que más necesitaban era comprensión y la posibilidad de hablar de su dolor.

La historia se repitió por tercera vez

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Tras las dos primeras pérdidas, Mateja volvió al trabajo muy rápidamente. —Me dije a mí misma que ya era suficiente y que tenía que empezar a vivir con normalidad.

Aunque durante el año siguiente intentaron tener un hijo, no conseguían quedarse embarazados. Se sometieron a numerosas pruebas, que no revelaron ninguna anomalía.

"Vivía con tanto estrés que, sencillamente, no podía quedarme embarazada. Al final, lo conseguimos a la tercera. También en este embarazo estaba muy nerviosa. No paraba de contar las semanas, por lo que la tensión nos acompañaba constantemente".

Hasta la semana 22, todo transcurrió con normalidad. Luego aparecieron sangrados y el drama se repitió de nuevo.

"Nació Teo. Desde los primeros momentos, los médicos le practicaron la reanimación. Tras evaluar su estado, junto con el personal médico, tomamos la decisión de poner fin a las medidas de reanimación, ya que el pronóstico era muy malo. Pudimos tenerlo en nuestros brazos. Falleció en nuestras manos".

Tras la muerte de su hijo, Mateja decidió acudir a un psicólogo. "En aquella época no había demasiados libros ni materiales que pudieran ayudar a los padres tras una pérdida así".

El cuarto embarazo

Después de cada aborto, los médicos le recomendaban a Matea que no se quedara embarazada durante cuatro meses.

"Teo nació en junio y yo me quedé embarazada ya en agosto. Por entonces aún no sabía que estaba embarazada, así que me ahorré al menos un mes de estrés. También renuncié a todas las pruebas prenatales adicionales. Sabía que aceptaría a ese niño pasara lo que pasara".

También durante este embarazo, los médicos detectaron la presencia de una bacteria, pero gracias a los antibióticos se logró controlar. Lia vino al mundo en la semana 36 de embarazo. "Justo después del parto me asustaron mucho, diciéndome que algo no iba bien con su corazón. Por suerte, resultó que todo estaba bien. Al cabo de cuatro días pudimos volver a casa", dice la madre.