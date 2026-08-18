Padre Pío, san Bernardo y la herida en el hombro de Cristo

El Padre Pío y Bernardo de Claraval se dedicaron, con devoción y dolor, a la llaga del hombre de Cristo, que los hombres no registraron.

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Dos grandes santos se dedicaron, con oración y dolor, a una herida de la Pasión de Cristo, "que no fue registrada por los hombres…" ¿Qué tienen en común el místico medieval san Bernardo de Claraval y el monje moderno san Padre Pío?

Pues bien, ambos son santos y comparten la recompensa eterna que Dios les ha preparado. Pero, más allá

de eso, ambos sentían una sincera devoción por la herida del hombro de Cristo.

1 SAN BERNARDO DE CLARAVAL

El abad y místico francés que contribuyó a la renovación de la Orden Cisterciense en el siglo XII relató en los anales de Claraval una conversación que había mantenido con Nuestro Señor. Rezó, preguntándole a Jesús cuál había sido su mayor sufrimiento no registrado; y el Señor le respondió:

"Mientras llevaba mi cruz por el Vía Crucis, tenía en mi hombro una herida dolorosa que era más penosa que las demás y que los hombres no han registrado. Honra esta herida con tu devoción, y te concederé todo lo que pidas por su virtud y mérito. Y a todos aquellos que veneren esta herida, les perdonaré todos sus pecados veniales y ya no recordaré sus pecados mortales".

2 San Pío de Pietrelcina

Fraile capuchino, sacerdote y místico, falleció en 1968. El Padre Pío era conocido como confesor y hombre santo que, durante más de 50 años, llevó las heridas de Cristo (los estigmas) en las manos y los pies.

En un libro publicado en italiano por el convento de San Pío, titulado Il Papa e Il Frate - El Papa y el Fraile - , el autor Stefano Campanella relató que el futuro San Pío había mantenido en una ocasión una conversación muy interesante con Karol Wojtyla, el futuro papa San Juan Pablo II.

Según Campanella, el padre Wojtyla le preguntó a el Padre Pío cuál de sus heridas le causaba más dolor. El padre Wojtyla esperaba que el Padre Pío dijera que era la herida del pecho; pero, en cambio, el Padre Pío respondió: "Es la herida del hombro, de la que nadie sabe nada y que nunca se ha curado ni tratado".

En 2008, cuarenta años después de la muerte del Padre Pío, el autor Frank Rega escribió lo siguiente sobre él:

"En una ocasión, el Padre [sic] le había confiado al hermano Modestino Fucci, ahora portero del convento del Padre Pío en San Giovanni Rotondo (Italia), que sus mayores dolores se producían cuando se cambiaba la camiseta interior. El hermano Modestino, al igual que el padre Wojtyla, pensó que el Padre Pío se refería a los dolores provocados por la herida en el pecho. Entonces, el 4 de febrero de 1971, al hermano Modestino se le encomendó la tarea de hacer un inventario de todos los objetos que había en la celda del difunto Padre en el convento, así como de sus pertenencias en los archivos. Ese día descubrió que una de las camisetas interiores del Padre Pío presentaba un círculo de manchas de sangre en la zona del hombro derecho. Esa misma noche, el hermano Modestino pidió a Padre Pío en oración que le iluminara sobre el significado de la camiseta manchada de sangre. Le pidió al Padre que le diera una señal si realmente llevaba la herida del hombro de Cristo. Luego se fue a dormir y se despertó a la 1 de la madrugada con un dolor terrible y insoportable en el hombro, como si le hubieran cortado con un cuchillo hasta el hueso del hombro. Sintió que moriría de dolor si aquello continuaba, pero solo duró un breve instante. Entonces, la habitación se llenó del aroma de un perfume celestial de flores —señal de la presencia espiritual del Padre Pío— y oyó una voz que decía: '¡Esto es lo que tuve que sufrir!'".

San Bernardo de Claraval, tras recibir el mensaje de Cristo sobre el dolor que sentía en el hombro, se propuso fomentar la devoción a la herida del hombro de Cristo y redactó esta oración:

Oración a la herida del hombro de Cristo