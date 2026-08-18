Las historias detrás de las fotografías de los santos

¿Te has preguntado quién estuvo detrás del lente que capturó las imágenes más conocidas de los santos? Estas personas los fotografiaron en vida sin saber que dejaban una gran herencia para toda la Iglesia.

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¿Qué sería de la devoción a los santos sin fotografías que nos recuerden sus rostros? Seguramente conservas más de una: en tu casa, en tu lugar de oración, incluso de formato más pequeño en la funda de tu celular o cartera.

En marco del Día Internacional de la Fotografía te compartimos sus historias.

Celine Martin

Es la hermana mayor de Santa Teresita de Lisieux y, para fortuna de los devotos, su fiel fotógrafa. El fotoperiodista Jeffrey Bruno descubrió su legado mientras buscaba fotos de la "florecita de Jesús" y se dió cuenta que existían en gran cantidad y calidad en comparación a otros santos del siglo XIX.

Fue la primera persona de la historia en fotografiar la vida dentro del claustro. Consagrada al carmelo al igual que su hermana, se le permitió ingresar con su voluminosa cámara y con ella tomó alrededor de 41 fotografías entre las que destacan los retratos de Santa Teresita.

“Ser miembro de la comunidad religiosa le dio acceso al corazón de la orden: su funcionamiento interno, su vida interior, y qué vida fue” escribió Bruno pára National Catholic Register.

Su nombre de monja era Genoveva de la Santa Faz, en su diario autobiográfico, contó que le gustaba mucho hacer inventos y entender los mecanismos de los aparatos.

Bruno apunta: “La cámara que usó era una caja de madera de 13x18 cm con un lente Darlot. Utilizaba un proceso de placa seca o ferrotipo, una técnica fotográfica del siglo XIX que generaba una imagen positiva en una lámina de metal lacada”.

Puedes ver imágenes de Teresa de Lisieux en la siguiente galería:

Elia stelluto

Elia Stelluto conocido como "El fotógrafo del Padre Pío" paseaba por el convento de San Giovanni Rotondo —lugar en el que el santo vivió y murió— desde niño. Por esta razón, el entonces fraile de Pietrelcina le permitió tomar todas las fotos que quisiera, pero eso sí, sin flash.

Aunque lo que más suele sobresalir del San Pío son los estigmas, Stelluto buscó retratarlo en su faceta más sencilla y humilde: bendiciendo un rosario, caminando con sus hermanos, presidiendo misa o postrado en cama.

En 2024, Stelluto liberó para uso gratuito 10 fotografías con motivo del vigésimo quinto aniversario de su beatificación.

"Era mi deseo donar fotos a todo el mundo católico y a los hijos espirituales del Padre Pío" expresó durante la presentación en la Filmoteca Vaticana. Y añadió, aún se conservan fotografías inéditas.

Józef Ulma

fot. ulmowie.pl

Józef Ulma tomó fotografías a su familia sin saber que estas acompañarían su propia causa de beatificación y serían objeto de piedad para miles de fieles.

Józef con su esposa Wiktoria y sus siete hijos (uno en el vientre de su madre), son la primera familia entera en ser beatificada. Conocidos como los "samaritanos de Markowa" fueron masacrados por los nazis por ayudar a ocho judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante nueve años de matrimonio, los Ulma se dedicaron a la agricultura y a educar a sus hijos con un espíritu de fe y amor. Asistían a misa todos los domingos y oraban diariamente.

Józef era hábil para trabajar con herramientas y manuales, de hecho, su casa fue la primera del pueblo en tener luz eléctrica gracias a una instalación que él mismo inventó.

Con su cámara retrató la vida del pueblo pero especialmente la de su familia en lo cotidiano: su mujer tendiendo ropa, sus hijos entre los surcos de la tierra, tomando un baño al aire libre, en el comedor de la casa. Una vida iluminada por la belleza de la sencillez.