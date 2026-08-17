Una oración para cuando te da pánico volver al trabajo

Las vacaciones han terminado, los correos del trabajo se han acumulado y has olvidado tu contraseña. Quizá te venga bien un poco de ayuda divina con una oración
Aunque te guste tu trabajo, volver tras unas buenas vacaciones puede resultar sorprendentemente abrumador. La libertad de las vacaciones desaparece de la noche a la mañana y todas esas responsabilidades de las que habíamos logrado olvidarnos vuelven a aparecer ante nuestros ojos.
Si el trabajo ya es difícil —quizá no te sientes a gusto allí, te sientes abrumado, preocupado por un compañero o simplemente agotado por lo que te exige tu trabajo—, esa última tarde de domingo puede resultarte aún más pesada. Así que este es precisamente el tipo de momento en el que una oración puede ayudar.
Volver al trabajo es bueno
Pero no cualquier oración, ni siquiera una en la que le pidamos a Dios que nos haga ilusionarnos con la vuelta a la rutina —eso podría estar más allá incluso de la intervención divina a las 6:30 de la mañana—. Más bien, puedes pedir la gracia de volver con buen pie: tener paciencia con las personas que necesitan algo de ti de inmediato, energía para el trabajo que te espera en tu escritorio, sabiduría para afrontar los problemas que dejaste atrás y la perspectiva suficiente para no dejar que 643 correos electrónicos sin leer te convenzan de que la civilización se ha derrumbado.
Una oración antes de volver al trabajo
Gracias por el tiempo que he tenido para descansar,
por las personas con las que lo he compartido,
y por los momentos en los que el trabajo me ha parecido maravillosamente lejano.
Ahora que vuelvo, ayúdame a no cargar con las preocupaciones del mañana antes de que llegue el mañana.
Dame energía para lo que hay que hacer,
paciencia con las personas con las que me encuentre,
y sabiduría para saber lo que realmente importa.
Cuando la carga de trabajo me resulte abrumadora, ayúdame a ir paso a paso.
Cuando me sienta frustrado, vigila mis palabras.
Cuando me sienta ignorado, recuérdame que el valor de mi trabajo no se mide solo por quién lo elogia.
Y cuando las cosas salgan mal, dame el sentido del humor suficiente para no convertir cada pequeño desastre en algo enorme
Ayúdame a recordar que mi trabajo forma parte de mi vida, pero no es toda mi vida.
Que pueda hacerlo con honestidad, generosidad y bien, sin dejar de guardar un espacio en mi corazón para las personas y las cosas
que importan más allá de él.
Acompáñame al cruzar la puerta esa primera mañana de vuelta al trabajo.
Y, si es posible, Señor, haz que recuerde mi contraseña.
Amén.
Acógete a san José
Por último, tras las vacaciones, existe la tentación de creer que tenemos que volver transformados: más organizados, más productivos, por fin con todo bajo control. Para el martes por la tarde, la realidad suele imponerse. Un objetivo más moderado podría ser, sencillamente, volver a estar presentes.
San José, que dedicó gran parte de su vida a realizar trabajos cotidianos sin aplausos ni reconocimiento, es un compañero especialmente adecuado en este sentido. Su trabajo era importante por el amor y la responsabilidad con que lo realizaba, no porque cada día en el taller fuera emocionante. Probablemente, la mayoría de nosotros podríamos decir lo mismo.
El trabajo seguirá siendo trabajo. El trayecto al trabajo no se acortará, esos correos electrónicos acabarán teniendo que responderse y, en cuanto a la avalancha de reuniones imprescindibles que esperan ser programadas, bueno, ¡eso es tema para otro artículo!