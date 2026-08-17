Una oración para cuando te da pánico volver al trabajo

Una oración antes de volver al trabajo

Señor,

Gracias por el tiempo que he tenido para descansar,

por las personas con las que lo he compartido,

y por los momentos en los que el trabajo me ha parecido maravillosamente lejano.



Ahora que vuelvo, ayúdame a no cargar con las preocupaciones del mañana antes de que llegue el mañana.

Dame energía para lo que hay que hacer,

paciencia con las personas con las que me encuentre,

y sabiduría para saber lo que realmente importa.



Cuando la carga de trabajo me resulte abrumadora, ayúdame a ir paso a paso.

Cuando me sienta frustrado, vigila mis palabras.

Cuando me sienta ignorado, recuérdame que el valor de mi trabajo no se mide solo por quién lo elogia.



Y cuando las cosas salgan mal, dame el sentido del humor suficiente para no convertir cada pequeño desastre en algo enorme



Ayúdame a recordar que mi trabajo forma parte de mi vida, pero no es toda mi vida.

Que pueda hacerlo con honestidad, generosidad y bien, sin dejar de guardar un espacio en mi corazón para las personas y las cosas

que importan más allá de él.

Acompáñame al cruzar la puerta esa primera mañana de vuelta al trabajo.



Y, si es posible, Señor, haz que recuerde mi contraseña.



Amén.