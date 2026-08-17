Ted Lasso ha regresado, y realmente lo podemos aprovechar

En realidad, no debería funcionar como héroe de televisión: excesivamente alegre, terriblemente serio y con un repertorio de chistes pésimos. Sin embargo, de alguna manera, Ted Lasso lo consigue

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Tras más de tres años de ausencia, Ted Lasso ha vuelto. El bigote sigue intacto, sus chistes malos no han mejorado y, a juzgar por los primeros episodios de la cuarta temporada, tampoco ha cambiado la costumbre de Ted de irrumpir en la vida de los demás y, de alguna manera, dejarlos un poco mejor de como los encontró.

Esta vez, regresa a Richmond para entrenar al nuevo equipo femenino del club, después de que Rebecca, Keeley y Higgins viajaran a Kansas City para convencerlo de que vuelva al otro lado del Atlántico. Es un nuevo reto para un personaje que llegó a Inglaterra sabiendo muy poco de fútbol, ​​pero claro, el fútbol nunca ha sido la razón principal por la que la serie se volvió popular en muchos países.

Lo que lo hace tan atractivo es difícil de definir. Es incansablemente alegre, pero la serie nunca ha dado a entender que esa alegría signifique una vida fácil. Lo hemos visto lidiar con la ruptura de su matrimonio, ataques de pánico, soledad y el complejo legado de la muerte de su padre por suicidio. A veces, esa actitud optimista claramente le supone un esfuerzo mayor del que a Ted le gustaría que se notara. Sin embargo, de alguna manera, el dolor no lo endurece.

En cambio, Ted sigue mostrando un interés casi obstinado por los demás. Recuerda a la persona que todos los demás pasan por alto. Cada mañana aparece con galletas caseras para una mujer que, sin que él lo sepa, lo contrató con la esperanza de que fracasara. Da segundas oportunidades con mucha más facilidad que la mayoría de nosotros y parece notablemente reacio a que nadie muestre su peor cara.

Jason Sudeikis afirmó que esto fue intencional. Cuando el programa 60 Minutes le preguntó sobre la creación de un personaje cuya bondad pudiera sacar lo mejor de las personas, Sudeikis describió a Ted como "bondadoso" y dijo que ese aspecto del personaje era "100% intencional". Si tuviera que elegir, añadió: "Preferiría ver el mundo, ya sabes, como Ted Lasso".

Uno de los consejos más conocidos de Ted es: "Sé curioso, no prejuicioso". La serie atribuye la frase a Walt Whitman —aunque no hay pruebas de que Whitman la haya dicho realmente— , pero quienquiera que la haya acuñado, Ted la aplica en su vida. La curiosidad plantea otra pregunta antes de llegar a una conclusión. Deja espacio para que el compañero difícil esté sufriendo, el joven arrogante tenga miedo o la persona que nos ha herido se transforme. Y eso es considerablemente más difícil que ser amable.

Generosidad hacia aquellos que decepcionan

Cualquiera puede sonreírle a alguien que le agrada. El verdadero don de Ted reside en mantener su generosidad hacia quienes lo han decepcionado, subestimado o incluso traicionado. Cuando un personaje al que había apoyado se vuelve contra él y expone públicamente sus problemas con los ataques de pánico, Ted se siente profundamente herido. Sin embargo, nunca parece particularmente interesado en la venganza, y cuando esa persona finalmente reconoce lo que ha hecho, Ted le deja la oportunidad de regresar.

Ahí es donde esta comedia tan secular roza algo profundamente cristiano. El perdón no exige fingir que alguien no se ha portado mal. El cristianismo simplemente se niega a aceptar que un ser humano deba ser definido para siempre por lo peor que haya hecho. Y Ted, bajo el bigote y su incesante repertorio de chistes malos, parece comprenderlo a la perfección.

La televisión nos ha brindado un sinfín de antihéroes brillantes, genios de lengua afilada y personajes cuyo principal atractivo reside en su capacidad para replicar con contundencia tres segundos antes que los demás. Ted es singular porque los guionistas permiten que la bondad resulte interesante.

No es ingenuo por no haber conocido el sufrimiento. Es bondadoso a pesar de haberlo conocido. Y su bondad nunca es solemne. Viene acompañada de galletas caseras, chistes malos y una impresionante capacidad para seguir creyendo en la gente mucho después de que la mayoría de nosotros nos hayamos rendido.

Eso es lo que hemos echado de menos mientras Ted ha estado fuera. No el fútbol, ​​ni siquiera el bigote, sino ver a alguien desenvolverse en un mundo complicado sin dejar que eso lo endurezca.

Ted Lasso no siempre sabe lo que hace —sobre todo en lo que al fútbol se refiere—, pero sigue apareciendo, sigue fijándose en la gente y sigue dejando espacio para que lo sorprendan. Y si todo lo demás falla, ¡siempre quedan las galletas!