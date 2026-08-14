La Asunción: Patrona de las Islas Maltesas

La fiesta de la Asunción de María se ha celebrado en Malta desde tiempos inmemoriales.

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La Asunción de la Santísima Virgen María ha ocupado un lugar central en la identidad religiosa, cultural e histórica de las Islas Maltesas durante siglos. Aunque la doctrina de la Asunción de María al Cielo fue proclamada formalmente dogma de la Iglesia Católica por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, la creencia en este misterio es mucho más antigua. Los cristianos tanto de las tradiciones orientales como occidentales celebraban la fiesta el 15 de agosto desde los primeros siglos del cristianismo, convirtiéndola en una de las fiestas marianas más antiguas del calendario cristiano. Para el pueblo de Malta, la Asunción —conocida cariñosamente como Santa Marija Assunta, o simplemente Santa Marija— no es solo una celebración religiosa, sino un símbolo de identidad nacional, protección, esperanza y perseverancia.

Los orígenes de la creencia en la Asunción de María se remontan a la tradición cristiana primitiva. El propio Nuevo Testamento ofrece poca información sobre los últimos años de la vida terrenal de María, aunque algunos teólogos interpretan el Apocalipsis 12, que describe a una mujer perseguida por un dragón y protegida por Dios, como una referencia simbólica a la Virgen María y su glorificación en el cielo. Relatos más detallados se encuentran en escritos apócrifos antiguos, especialmente en el Transitus Mariæ ("Paso de María"), que describe su muerte, entierro en Jerusalén y posterior asunción al cielo.

Aunque estos escritos no se consideran parte del canon bíblico, los estudiosos creen que preservan tradiciones cristianas muy antiguas. Algunos de estos textos datan del siglo II y pueden reflejar tradiciones orales aún más antiguas originadas en la comunidad cristiana de Jerusalén. El estudioso bíblico Lino Cignelli argumentó que estos escritos derivan en última instancia de una fuente judeocristiana común compuesta para uso litúrgico cerca de la Tumba de la Virgen en Jerusalén. En consecuencia, la creencia en la Asunción se arraigó firmemente en la devoción cristiana mucho antes de que recibiera una definición dogmática oficial.

Para el siglo VI, la fiesta de la Dormición o Asunción se había extendido por todo el Imperio Bizantino tras la orden del emperador Mauricio. Las evidencias sugieren que los cristianos en Jerusalén pudieron haber celebrado la fiesta ya en el siglo II o III. En la Iglesia Occidental, aparecen rastros de la fiesta a finales del siglo V, y el papa Sergio I la estableció más tarde como una de las principales fiestas marianas celebradas en Roma.

Relieve bizantino en marfil del siglo X que representa la Dormición de la Virgenen el Museo Schnütgen, Colonia, Alemania By Daderot - Own work, Public Domain.

La Asunción en Malta

Malta ha acogido la Asunción con amor y entusiasmo ilimitados. De hecho, al igual que en Francia, la Asunción es el título con el que la Santísima Virgen María es la patrona de las Islas Maltesas. A lo largo de la historia maltesa, la devoción a Santa Marija ha influido profundamente en la vida religiosa, las tradiciones locales, la arquitectura y la identidad comunitaria. La evidencia histórica revela que casi todos los principales asentamientos de las islas poseían al menos una iglesia u altar dedicado a la Asunción desde la época medieval.

Tres de las parroquias más antiguas conocidas de Malta estaban dedicadas a la Asunción. Entre ellas se encuentran la parroquia de Birkirkara, ya establecida en 1402, la iglesia Matrice dentro de la Ciudadela de Gozo, documentada en 1435, y la parroquia de Birmiftuħ (actual Gudja), mencionada en registros oficiales en 1436. Estas primeras dedicaciones demuestran que la Asunción ya ocupaba un lugar importante en la espiritualidad maltesa mucho antes de que muchas otras devociones marianas se generalizaran.

La notable expansión de las iglesias de la Asunción ilustra la profundidad de esta devoción. Para el año 1800, Malta poseía 92 iglesias y 22 altares dedicados a Santa Marija. Muchos de estos ya existían durante la Visita Apostólica de Monseñor Pietro Dusina en 1575, mientras que otros eran aún más antiguos. Algunas localidades mostraban concentraciones extraordinarias de capillas de la Asunción. Siġġiewi solo contenía 12 capillas dedicadas a Santa Marija, mientras que Birkirkara y Qormi tenían 10 cada una. Hoy en día, la devoción sigue siendo igualmente vibrante. Once parroquias de Malta y Gozo continúan celebrando Santa Marija como su principal fiesta. Entre ellas se encuentran Mosta, Attard, Għaxaq, Gudja, Mqabba, Qrendi, Dingli, Mġarr, Birkirkara, Victoria (Rabat) y Żebbuġ en Gozo.

Dos de las iglesias marianas más importantes de Malta están igualmente dedicadas a la Asunción. El Santuario Nacional de Ta' Pinu en Gozo se ha convertido en uno de los principales destinos de peregrinación del Mediterráneo. Aunque hoy es famosa por los milagrosos reportados durante el siglo XIX, la devoción en Ta' Pinu se remonta a muchos siglos atrás, sus orígenes desapareciendo en la historia. La catedral de Gozo, situada dentro de la Ciudadela de Victoria, también está dedicada a la Asunción. Según el historiador del siglo XVIII Giovanni Pietro Francesco Agius de Soldanis, tras el naufragio de San Pablo en Malta alrededor del año 60 d.C. y la posterior expansión del cristianismo, los habitantes de Gozo transformaron su principal templo pagano en una iglesia dedicada a la Madre de Dios. Las excavaciones arqueológicas durante la construcción de la actual catedral descubrieron restos de un templo romano dedicado a Juno que data aproximadamente del 27 a.C., apoyando la larga historia religiosa del lugar.

El Convoy de Santa Marija

Un acontecimiento que reforzó la convicción de Malta de que Marija Assunta protege las islas son los acontecimientos en torno a la Operación Pedestal durante la Segunda Guerra Mundial. Para 1942, Malta enfrentaba hambre tras meses de bloqueos enemigos que restringieron severamente alimentos, combustible y suministros médicos. Los Aliados lanzaron la Operación Pedestal, uno de los convoyes navales más peligrosos de la guerra. Tras sufrir ataques devastadores, los barcos supervivientes finalmente entraron en el Gran Puerto de Malta el 15 de agosto de 1942, la Fiesta de la Asunción. Su llegada trajo suministros urgentemente necesarios que evitaron la hambruna y permitieron a Malta continuar resistiendo a las fuerzas del Eje.

El convoy pasó a conocerse para siempre como el Convoy de Santa Marija porque su llegada coincidió con la fiesta de la patrona de Malta. Los malteses consideraban, y siguen considerando, este evento como otro milagro mariano: la protección de María sobre su tierra natal.

La Basílica de Mosta – La Rotonda

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Entre todas las iglesias de Malta dedicadas a Santa Marija, ninguna es más famosa que la Rotonda de la Mosta, oficialmente conocida como la Basílica de la Asunción. La devoción a la Asunción en Mosta precede a la iglesia actual por varios siglos. Originalmente, su lugar de oración era una iglesia medieval mucho más pequeña conocida como Ta ż-Żiri, situada cerca del valle de Żiri. A medida que la población aumentaba de forma constante, la iglesia se volvió demasiado pequeña para acomodar a la creciente congregación.

Durante el siglo XIX, el arquitecto maltés George Grognet deVassé, inspirado por el antiguo Panteón de Roma, diseñó una magnífica iglesia neoclásica coronada por una enorme cúpula circular. La construcción comenzó el 30 de mayo de 1833 y continuó durante veintisiete años hasta su finalización en 1860. La Rotonda se convirtió rápidamente en una de las obras maestras arquitectónicas de Malta. Su enorme cúpula sin soporte estaba entre las mayores del mundo y sigue siendo uno de los elementos distintivos de la iglesia. Incluso hoy, los visitantes quedan impresionados por su tamaño, elegancia y logros ingenieros. Sin embargo, quizá aún más notable que el propio edificio es la historia de las personas que lo construyeron.

Los habitantes de la Mosta del siglo XIX no eran ricos. La mayoría llevaba vidas sencillas y a menudo luchaba contra la pobreza. Sin embargo, sacrificaron voluntariamente sus comodidades personales durante casi tres décadas para financiar la construcción de la iglesia. Las familias renunciaron a lujos, pospusieron compras y contribuyeron con lo poco que pudieron. Los padres sacrificaron comodidades para sí mismos y sus hijos, creyendo que construir una iglesia digna para Santa Marija era un acto de profunda fe.

Generación tras generación siguieron contribuyendo hasta que la magnífica iglesia finalmente quedó terminada. Muchos observadores consideran la mera existencia de una iglesia tan monumental en lo que entonces era un pueblo relativamente pequeño y sin importancia como un milagro en sí mismo. De hecho, la Rotonda se convirtió en un monumento visible a la fe colectiva, el sacrificio y la perseverancia.

El milagro de la Rotonda

La Rotonda se hizo internacionalmente conocida por un evento extraordinario durante la Segunda Guerra Mundial. Malta ocupó una posición estratégicamente vital en el Mediterráneo y soportó los incesantes bombardeos del Eje entre 1940 y 1942. Iglesias, viviendas, muelles y edificios públicos en todas las islas sufrieron una destrucción extensa.

El 9 de abril de 1942, aproximadamente 300 fieles se habían reunido dentro de la Rotonda para oraciones vespertinas cuando aviones alemanes atacaron Mosta. Durante el ataque,nuestras bombas impactaron en la iglesia. Una bomba particularmente grande, de unos 500 kilogramos, atravesó la enorme cúpula y se estrelló en el suelo dentro de la iglesia abarrotada. Milagrosamente, no explotó. Otras bombas dañaron el campanario y las estructuras circundantes, mientras que los escombros que cayeron rompieron ventanas y esparcieron piedras por toda la iglesia.

A pesar del aterrador ataque, no murió ni resultó herida ni una sola persona dentro de la iglesia.

Más tarde, se descubrió otra bomba sin explotar de 500 kilogramos en un jardín cercano detrás de la iglesia. Para la gente de Mosta, esta extraordinaria huida no podía simplemente considerarse una coincidencia. La veían como un milagro concedido por la intercesión de Santa Marija. Muchos creían que la Santísima Virgen había recompensado los sacrificios de generaciones anteriores que dedicaron veintisiete años a construir su iglesia. Hoy en día, una réplica de la bomba sin explotar permanece expuesta dentro de la iglesia como recordatorio de este extraordinario acontecimiento, que sigue atrayendo a miles de visitantes cada año.

La Rotonda hoy

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Hoy en día, la Basílica sigue siendo una parroquia activa, que acoge tanto a fieles como a visitantes de todo el mundo. Más allá de preservar su patrimonio arquitectónico e histórico, la parroquia ha desarrollado experiencias educativas y espirituales innovadoras. Una de sus iniciativas más recientes, que se lanzará pronto, es Ars Moriendi ("El arte de morir el pozo"), una peregrinación inmersiva por las históricas criptas bajo la iglesia.

Aunque inspirada en las tradiciones cristianas medievales relacionadas con la muerte, la experiencia no se centra principalmente en morir, sino en aprender a vivir bien. Invita a los visitantes a reflexionar sobre la naturaleza limitada de la vida humana y les anima a reflexionar sobre lo que realmente importa.

El viaje se desarrolla a lo largo de diecinueve estaciones cuidadosamente diseñadas, cada una centrada en un objeto histórico, símbolo religioso o tradición local.

Los visitantes se encuentran primero con las Lápidas, recordándoles que toda vida humana llega finalmente a su fin. El reflejo les invita a apreciar la preciosidad del tiempo.

Las Cadenas del Penitente simbolizan las cargas que cada persona lleva. Algunas cargas se aceptan voluntariamente; otras se imponen por las circunstancias. Lo que realmente importa es cómo las personas soportan esas cargas.

El Cáliz recuerda la oración de Cristo en Getsemaní antes de su Pasión. Se convierte en un símbolo de coraje, perseverancia y de afrontar las incertidumbres de la vida con fe.

Las Treinta Monedas de Judas invitan a reflexionar sobre la confianza, la lealtad y las consecuencias de las decisiones personales. La estación recuerda a los visitantes que el carácter se moldea por decisiones diarias y no por momentos aislados.

La Cruz y el Clavo enfatizan el sacrificio y la entrega de sí mismo. Su mensaje va más allá del cristianismo hasta una verdad universal: el mayor valor de la vida no reside en lo que uno posee, sino en lo que uno da.

La historia de Verónica, que con compasión limpió el rostro de Cristo en el camino al Calvario, ilustra que incluso los pequeños actos de bondad tienen un significado duradero.

La daga de María simboliza el dolor (la daga que atraviesa Su Inmaculado Corazón), especialmente el dolor experimentado tras perder a seres queridos. Sin embargo, el duelo existe solo porque el amor genuino existió primero, haciendo que el sufrimiento mismo sea evidencia de relaciones humanas profundas.

La estación que presenta el Cucharón Bautismal y el Viático representa el principio y el fin de la vida. El Bautismo da la bienvenida a nuevos miembros a la comunidad cristiana, mientras que el Viático acompaña a los creyentes en su último viaje terrenal. Entre estos momentos se desarrolla toda la historia humana.

El memorial a Anglu Gatt, maestro albañil de la Rotonda, honra la perseverancia silenciosa. Sus décadas de trabajo recuerdan a los visitantes que los logros duraderos requieren paciencia y dedicación.

El monumento familiar Scicluna refleja el deseo de la humanidad de preservar la memoria y los lazos familiares a través de generaciones.

Documentos históricos relacionados con las indulgencias exploran la búsqueda universal de la humanidad por el perdón, la reconciliación y la sanación espiritual.

El Féretro de los Sacerdotes, que se usaba durante las procesiones fúnebres, recuerda a los visitantes que toda vida acaba llegando al mismo destino, independientemente de su riqueza o estatus.

La exhibición sobre las Cofradías celebra a los feligreses comunes que sirvieron discretamente a sus vecinos consolando a los enfermos, apoyando a los moribundos y fortaleciendo la vida comunitaria.

Los testamentos históricos revelan más que herencia económica. Preservan valores, esperanzas, oraciones, actos de perdón y expresiones de generosidad destinadas a las generaciones futuras.

La estación del Purgatorio simboliza la purificación, la transformación y el recuerdo. Los visitantes reflexionan sobre lo que ellos mismos dejarán tras su muerte.

Cerca de los cimientos antiguos de la iglesia se encuentra el Cirio Pascual, cuya llama simboliza la esperanza. Aquí los peregrinos consideran a quienes la bondad iluminó sus propias vidas mientras se preguntan qué luz pueden dejar para otros.

La estación Remembrance honra a quienes están enterrados bajo la iglesia. Anima a los visitantes a recordar generaciones cuya fe y sacrificios construyeron la comunidad actual.

El Árbol de la Oración invita a los peregrinos a escribir y recitar oraciones, esperanzas y recuerdos en hojas simbólicas, creando un testimonio vivo de la fe compartido por visitantes de todo el mundo.

Finalmente, la Reflexión Final recuerda a los participantes que Ars Moriendi se trata en última instancia de la vida y no de la muerte. Al recordar la mortalidad, se anima a las personas a vivir con mayor propósito, compasión, gratitud y esperanza.

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Conclusión

La historia de Santa Marija, la Rotonda de la Mosta y la experiencia del Ars Moriendi reflejan más que la historia religiosa. Juntos cuentan la historia de todo un pueblo cuya identidad ha sido moldeada por la fe, el sacrificio, la resiliencia y la comunidad. Desde las primeras tradiciones cristianas que rodean la Asunción hasta las innumerables iglesias dedicadas a Santa Marija en toda Malta, la devoción a la Santísima Virgen ha permanecido constante a lo largo de los siglos. La propia Rotonda se erige como un monumento a la generosidad y perseverancia de los aldeanos comunes cuyos sacrificios crearon una de las iglesias más bellas del Mediterráneo. Su milagrosa supervivencia durante la Segunda Guerra Mundial reforzó aún más la convicción de que Malta goza de la protección especial de su Patrona. La llegada del Convoy de Santa Marija en la Fiesta de la Asunción reforzó esta creencia durante uno de los capítulos más oscuros de la historia de la nación.

Hoy, a través de iniciativas como Ars Moriendi, la Basílica de Mosta sigue inspirando a los peregrinos no solo a admirar su magnífica arquitectura o recordar su historia extraordinaria, sino también a reflexionar sobre el significado más profundo de la vida. La experiencia anima a cada visitante a valorar el tiempo, fortalecer las relaciones, practicar la compasión y construir un legado de bondad.

En última instancia, el mensaje perdurable de la Rotonda es que una vida con sentido no se mide por la riqueza o los logros, sino por la fe, el amor, el servicio y el impacto duradero que uno deja en los demás. Recuerda a todos los que entran que, aunque la vida es temporal, los valores de compasión, esperanza, sacrificio y recuerdo pueden perdurar por generaciones.

¡VIVA SANTA MARIJA!