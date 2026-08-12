León XIV rinde homenaje al papel pionero del monje francés

Como cada miércoles el papa León XIV compartió durante su audiencia la importancia del papel pionero del monje francés Dom Guéranger en la renovación de la liturgia

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«La forma de definir el ciclo de las fiestas cristianas como año litúrgico se extendió en el lenguaje eclesial gracias a la obra del Siervo de Dios, el abad Prosper Guéranger», explicó León XIV durante la audiencia general de este miércoles 12 de agosto de 2026, celebrada en el interior de la basílica de San Pedro. Al rendir homenaje a este monje francés del siglo XIX para subrayar la importancia de la participación física —y no virtual— de los fieles en la liturgia, el Papa prosiguió su ciclo de catequesis dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II meditando sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium y su capítulo V, dedicado al año litúrgico.

Una catequesis sobre la liturgia

En su catequesis, el Papa señaló que las ideas de dom Guéranger, que inspiraron la encíclica Mediator Dei publicada por Pío XII en 1947, tienen como objetivo llevar a los fieles al encuentro con Cristo vivo y resucitado en el corazón mismo del tiempo litúrgico. En su texto, que sirvió de punto de referencia para la preparación del Concilio Vaticano II, Pío XII afirmaba que la liturgia no debe ser «una representación fría e inerte de hechos pertenecientes al pasado, ni una simple […] evocación de realidades de antaño», sino que debe hacer presente y vivo a Cristo en la vida de las comunidades.

Esta forma de plasmar la vida de Cristo en un «año litúrgico» mejor estructurado había sido desarrollada un siglo antes por Dom Prosper Guéranger (1805-1875), quien fue el refundador de la abadía de Solesmes y de la Orden Benedictina en Francia unas décadas después de la Revolución Francesa. Trabajó en la promoción de un misal romano unificado, en un momento en que las tendencias jansenistas o galicanas de gran parte del clero francés provocaban grandes disparidades litúrgicas entre las distintas diócesis y parroquias del país.

Dom Guéranger, cuyo pensamiento fue determinante para muchas otras figuras espirituales del siglo XIX, entre ellas santa Teresa de Lisieux, es objeto de un proceso de beatificación iniciado en la diócesis de Le Mans en 2005.

Pope Leo XIV waves to the crowd during the weekly general audience in St Peter's Basilica. ANDREAS SOLARO | ANDREAS SOLARO

La importancia fundamental del "día del Señor"

«El año litúrgico debe entenderse como una actualización constante de la obra de salvación que Cristo realiza en la historia», explicó el Papa. Desde esta perspectiva, el domingo es «el día de fiesta por excelencia» y «el fundamento y el corazón del año litúrgico». Así pues, el domingo no es solo una pausa en el ritmo habitual de la semana: orienta el tiempo hacia su plenitud.

"En varias lenguas modernas, su nombre atestigua que se trata del 'dies Domini', 'el día del Señor'", explicó León XIV. "Incluso en las lenguas en las que ha prevalecido la referencia al “día del sol” (Sunday, Sonntag), se vislumbra el vínculo con Cristo: Él es el verdadero “sol de justicia” que ilumina a cada hombre», añadió el Papa.

El obispo de Roma ha insistido en que la asamblea dominical no puede sustituirse por una mera presencia virtual ni por una participación pasiva: «La asamblea litúrgica se realiza, en efecto, en la participación activa de los hermanos y hermanas, convocados juntos», ha subrayado el Papa. Los fieles no están llamados a permanecer como «espectadores ajenos o mudos» de la liturgia, sino a participar en ella «con todo nuestro ser: cuerpo, mente y corazón».