El Papa expresa a las víctimas del terremoto en Colombia

Durante la audiencia general del miércoles 12 de agosto, el Papa León expresó su solidaridad a todas las víctimas de Colombia a causa del terremoto de con magnitud de 7.4. Aquí su mensaje completo

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"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, así como importantes daños materiales", declaró el Papa al saludar a los fieles hispanohablantes al término de la audiencia general de este miércoles 12 de agosto de 2026, celebrada en la basílica de San Pedro. También dirigió un saludo especial a los polacos, en un contexto geopolítico difícil en Europa Central.

Ocurrido unas semanas después de un doble terremoto que causó más de 6.300 muertos en la vecina Venezuela, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia el 10 de agosto, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Los estragos del terremoto

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Los temblores han afectado a una amplia zona del país, en particular a Cali, Pereira, Manizales y otras ciudades de la región. El balance humano sigue siendo provisional y aumenta a medida que avanzan las operaciones de búsqueda y rescate: según la información disponible a fecha de 12 de agosto, ya se han registrado más de 200 fallecidos, miles de heridos y numerosas personas que siguen desaparecidas.

Ante la magnitud de la tragedia, León XIV aseguró a las familias de las víctimas y a las personas afectadas que rezaba por ellas. "Mientras ruego al Señor por el descanso eterno de los difuntos, aseguro mis oraciones a sus familias y a todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia", declaró.

El Papa también quiso dar las gracias a quienes se encuentran en primera línea de la movilización: "Manifiesto mi gratitud a todos aquellos que trabajan en las operaciones de rescate y asistencia a los damnificados", aseguró. Sus palabras se suman a las expresadas por la Santa Sede al día siguiente del terremoto: en un telegrama hecho público el 11 de agosto, León XIV ya había asegurado a las víctimas sus oraciones y expresado su agradecimiento a los equipos de rescate.

El Papa recuerda la victoria polaca de 1920

León XIV se dirigió además a los fieles polacos, a quienes dedicó un saludo especial, recordando que el mes de agosto es, para Polonia, «un mes repleto de aniversarios importantes». En concreto, mencionó el 15 de agosto de 1920, fecha de la victoria polaca en la batalla de Varsovia, lograda en el contexto de la guerra soviético-polaca.

"Por intercesión de María, el 15 de agosto de 1920 se obtuvo la victoria en la batalla de Varsovia, que cambió el curso de la historia de Polonia y de Europa" declaró. Esta referencia a la "batalla de Varsovia" forma parte de un recuerdo especialmente intenso en Polonia, donde la victoria de 1920 también se conoce como el "milagro del Vístula".

El Papa recordó, por último, que "la víspera de la Asunción se celebra la memoria litúrgica de san Maximiliano María Kolbe, que dio su vida por un compañero de cautiverio en el campo nazi alemán de Auschwitz", recordó León XIV.