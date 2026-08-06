¿Quieres ir a terapia? Cómo elegir al mejor psicólogo 

Si has optado por iniciar un proceso terapéutico, pero no sabes cómo encontrarlo. Aquí te damos algunas recomendaciones de la mano de una especialista en terapia<br>

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Reconocer que necesitamos la ayuda y decidir ir a terapia es el primer paso y muchas veces el más difícil para comenzar a vencer aquello que nos causa dolor o dificultad para vivir plenamente, desde una herida por sanar, hasta un trauma generado por alguna acontecimiento inesperado. Sin embargo, una vez que superamos ese obstáculo, suele aparecer una pregunta abrumadora: “Y ahora, ¿cómo sé a quién elegir?”.

Entrevistamos a la psicóloga especialista y formada en Psicotraumatología y Practitioner en Mentalización, Griselda Rosas quien nos compartió una guía para poder elegir al terapeuta ideal para ti, asegurando que tu proceso de sanación se lleve integralmente.

1 Acude a especialistas formados en el área que requieres

SeventyFour | Shutterstock

Griselda Rosas enfatiza la importancia de acudir con especialistas debidamente formados de acuerdo al área a tratar. En el caso de un individuo que ha desarrollado un trauma, por ejemplo, es necesario llegar con un especialista que tenga la formación en psicotraumatología.

Advierte que profesionales sin formación específica, como algunos coaches o terapeutas generales, pueden realizar diagnósticos erróneos al confundir el trauma con ansiedad, depresión o neurodivergencias, lo que conlleva al riesgo grave de retraumatizar al paciente.

2 Conoce el enfoque del terapeuta

Antes de acudir con el especialista, puedes leer sobre su currículum y el enfoque que aborda; actualmente existe una gran variedad, como conductivo conductual, humanista, sistémico, psicoanálisis, entre otros más que se van desarrollando y sustentando con el paso del tiempo.

De acuerdo con tu necesidad, ser el enfoque recomendado, puedes preguntar más al especialista previo al inicio de tu proceso terapéutico.

3 Es fundamental que el mismo psicólogo reciba terapia

Griselda Rosas sostiene que un buen psicólogo o psiquiatra debe someterse a su propio proceso terapéutico de manera continua durante toda su carrera clínica.

Además indica que es fundamental que los pacientes pregunten a su psicólogo si han llevado terapia, ya que la formación clínica constante y el trabajo personal son fundamentales para evitar dañar a otros.

4 Descartar pseudociencias

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En algunas búsquedas de psicólogos que Aleteia realizó, se encontró con que algunos de ellos añaden prácticas que no forman parte de la psicología, como reiki, alineación de chakras o constelaciones familiares.

Al preguntarle a la especialista sobre el tema, afirmó categóricamente que dichas prácticas no tienen relación con la psicología, validando la decisión de evitar ese tipo de terapeutas.

5 La terapia requiere de un proceso

Muchas veces cuando decidimos acudir a una sesión psicológica, nos dejamos llevar por aquellos quienes nos dan una fecha para “estar bien” o para estar sanados. Ante dichos argumentos, es considerable señalar que la terapia no es un negocio, por lo tanto se requiere de mucha empatía por parte del terapeuta y a su vez, respeto y paciencia entre ambos.