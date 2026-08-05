León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

Del 6 al 17 de noviembre, el Papa León XIV visitará por primera vez América Latina. En este, que será su viaje más largo en lo que va de su pontificado, visitará Perú, país donde fue misionero y obispo
El papa León XIV viajará a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 5 de agosto. Visitará Uruguay (Montevideo, Paysandú y Florida) del 6 al 8 de noviembre, Argentina (Buenos Aires, Córdoba y Luján) del 8 al 11 de noviembre y, finalmente, Perú (Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa) del 11 al 17 de noviembre, país donde sirvió como misionero y obispo y del cual es ciudadano.
"En respuesta a la invitación de los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los países interesados, el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026", declaró Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en un comunicado el miércoles.