León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

"En respuesta a la invitación de los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los países interesados, el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026", declaró Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en un comunicado el miércoles.

El papa León XIV viajará a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 5 de agosto. Visitará Uruguay (Montevideo, Paysandú y Florida) del 6 al 8 de noviembre, Argentina (Buenos Aires, Córdoba y Luján) del 8 al 11 de noviembre y, finalmente, Perú (Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa) del 11 al 17 de noviembre, país donde sirvió como misionero y obispo y del cual es ciudadano.

Del 6 al 17 de noviembre, el Papa León XIV visitará por primera vez América Latina. En este, que será su viaje más largo en lo que va de su pontificado, visitará Perú, país donde fue misionero y obispo

El Papa comenzará su gira latinoamericana el 6 de noviembre en Uruguay y su capital, Montevideo. Durante su estancia de tres días, el Papa también visitará Paysandú, una localidad de 80.000 habitantes ubicada en el oeste del país, y Florida, una ciudad de 36.000 habitantes donde se venera a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

Este país de 3,5 millones de habitantes se caracteriza por un sistema secular inspirado en el modelo francés. Posee una importante élite católica, pero el catolicismo es menos dominante que en la mayoría de los demás países latinoamericanos. La última visita papal a Uruguay fue la de Juan Pablo II en 1988.

Posteriormente, León XIV viajará a Argentina del 8 al 11 de noviembre. Será recibido en Buenos Aires por el presidente populista Javier Milei, quien insultó violentamente al Papa Francisco durante la campaña presidencial que lo llevó a la elección en 2023. León XIV también visitará Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina, y Luján, donde se encuentra el principal santuario mariano del país.

Dado que el pontífice argentino nunca visitó su país natal durante su pontificado, esta parada en Argentina genera especial expectación. Será la primera visita papal en casi 40 años, siendo la última la de Juan Pablo II en abril de 1987 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Buenos Aires. El papa polaco también visitó este extenso país en 1982, en el delicado contexto de la Guerra de las Malvinas.

Regresando a sus raíces en Perú

La etapa más larga de la gira latinoamericana del Papa León XIII tendrá lugar en Perú, donde permanecerá del 11 al 17 de noviembre. Tras ser recibido en Lima, el Papa regresará a su antigua diócesis de Chiclayo, que administró desde 2014 hasta 2023, antes de ser llamado al Vaticano por Francisco como Prefecto del Dicasterio para los Obispos.

El Papa podrá apreciar los contrastes de este país, que duplica el tamaño de Francia, al visitar la ciudad andina de Cusco, situada a 3400 metros de altitud. La antigua capital del Imperio Inca es hoy una ciudad de aproximadamente 440 000 habitantes. Es posible que el Papa pronuncie su discurso allí en quechua.

También visitará Pucallpa, una ciudad en la Amazonía peruana. Sin embargo, contrariamente a lo previsto, León XIV no visitará Trujillo, ciudad que el Papa Francisco visitó en 2018.

El anuncio de este viaje, que se había estado preparando durante varios meses, se retrasó a la espera de la toma de posesión de la nueva presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el 28 de julio, poniendo fin a un largo período de inestabilidad política.

Ella es ya la cuarta líder peruana desde el inicio del pontificado de León XIV, el 8 de mayo de 2025. Desde su primer discurso desde la logia de la Basílica de San Pedro, el Papa había demostrado su apego a su país de adopción, donde fue misionero en las décadas de 1980 y 1990, y luego obispo desde 2014.

En 2015, tras ejercer como administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo durante unos meses, el obispo Robert Francis Prevost obtuvo la ciudadanía peruana para poder asumir plenamente su cargo episcopal. De hecho, según una disposición del Concordato firmado entre Perú y la Santa Sede, el cargo de obispo diocesano solo puede ser ocupado por ciudadanos peruanos.

El séptimo viaje apostólico del Papa León XIV

El programa más detallado del viaje se comunicará más adelante. Salvo imprevistos en su agenda de otoño, esta gira constituirá el séptimo viaje apostólico del Papa León XIV, tras sus viajes a Turquía y Líbano (noviembre-diciembre de 2025), Mónaco (28 de marzo de 2026), África (abril de 2026), España (junio de 2026), San Marino (22 de agosto de 2026) y Francia (septiembre de 2026).

Este viaje de 12 días será el más largo de su pontificado hasta la fecha, superando en un día la duración de su gira de la primavera pasada (del 13 al 23 de abril) por cuatro países africanos: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.