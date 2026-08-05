León XIV insta a no confundir la oración con una técnica psicológica

La oración no es ni una técnica de "bienestar" ni una "evasión", sino una dimensión esencial de la existencia humana, declaró León XIV durante la audiencia general del 5 de agosto de 2026.
Tras regresar de sus vacaciones en Castel Gandolfo, el Papa León XIV retomó este encuentro semanal con los fieles, excepcionalmente en la Basílica de San Pedro; el Aula Pablo VI, que habitualmente acoge las audiencias de agosto a la sombra, se encontraba en obras de renovación.
En su catequesis, tras un mes de vacaciones de verano, el Papa retomó su reflexión sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, el primer documento aprobado por el Concilio Vaticano II (1963). Dedicado a la liturgia, este texto contribuyó a la reforma litúrgica dentro de la Iglesia Católica.