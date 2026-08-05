¿Está mal sentarse en la iglesia con las piernas cruzadas?

En la iglesia, sentarse con las piernas cruzadas denota una relajación excesiva y una falta de seriedad hacia la liturgia, pero ¿está mal hacerlo?

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En el lenguaje corporal, sentarse con las piernas cruzadas suele expresar costumbre y relajación, coqueteo y simpatía, especialmente si la planta del pie de la pierna que está encima apunta hacia el interlocutor. Sin embargo, esa misma postura también puede significar arrogancia.

Si, además de las piernas, también se cruzan los brazos, esto indica una postura defensiva y de cierre, en la que la persona no está dispuesta a recibir el mensaje del otro.

Posturas dentro de la Iglesia

En la iglesia, tener las piernas cruzadas denota una relajación excesiva y una falta de formalidad para el culto divino. Esta postura se interpreta a menudo como una muestra de falta de respeto hacia el espacio sagrado. Las normas de etiqueta dictan que debemos sentarnos erguidos, con ambos pies en el suelo, lo que transmite respeto y recogimiento.

Para unificar y renovar las posturas de los católicos, la Iglesia en todo el mundo ha establecido en el Misal Romano cuáles son las posturas correctas durante la misa. Lamentablemente, en las parroquias aún no están totalmente unificadas. Por este motivo, los obispos eslovenos redactaron una carta pastoral extraordinaria en febrero de 2003, en la que recordaban a los sacerdotes y a los fieles las posturas correctas en la liturgia.

Estar acordes con el corazón

Lo más importante de todo, sin embargo, es que las posturas externas estén en armonía con la postura del corazón, que se ve constantemente desafiado a "arrodillarse" con humildad ante el Señor y a tener el valor de demostrarlo también exteriormente.