El duelo silencioso de hacerse mayor y envejecer

Envejecer no solo significa sumar años, también implica despedirse de personas, capacidades y etapas. Por eso, hablar de ello ayuda a vivirlo con esperanza<br>

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

A medida que crecemos y nos hacemos mayores, vamos enfrentando pérdidas silenciosas que se convierten en un duelo del que casi nadie habla. La psicología explica que el duelo es la respuesta natural ante cualquier pérdida significativa. Y pocas etapas concentran tantas pérdidas como la vejez. No todas son dramáticas ni ocurren de golpe; muchas llegan poco a poco y, precisamente por eso, pasan desapercibidas.

Sin embargo, todas ellas dejan una huella emocional: aceptar que el cuerpo ya no responde igual, despedirse de una profesión tras la jubilación, ver partir a amigos de toda la vida, ver a los hijos crecer e irse del hogar; pero sobre todo, asumir que algunos sueños ya no podrán realizarse.

Nombrar estas pérdidas no significa vivir sin esperanza. Al contrario, este es el primer paso para descubrir que cada etapa de la vida tiene un valor propio y una misión que ofrecer.

Las pérdidas invisibles de la vejez

Pixel-Shot | Shutterstock

No todas las pérdidas tienen el mismo peso, pero todas merecen ser reconocidas, pues en ocasiones, las que más se guardan son las que suelen tener un gran peso con el tiempo.

Es importante recalcar que no se trata de lamentarse por envejecer, sino de comprender que adaptarse también implica despedirse de versiones antiguas para abrazar los aspectos únicos y favorables que la nueva etapa traerá.

¿Por qué estas pérdidas duelen tanto?

Porque tienen un impacto en la identidad: "¿Quién soy ahora que ya no trabajo?"

Porque tienen un impacto en la autonomía: "¿Qué pasa cuando necesito ayuda para hacer cosas que antes hacía solo?"

Porque tienen un impacto en las relaciones: "Cada despedida cambia mi forma de estar en el mundo."

El gerontólogo Gene D. Cohen, autor del libro The Mature Mind, describió esta transición como un aspecto positivo en la vida de los adultos mayores, desmintiendo la idea de que la vejez es solo una etapa de pérdidas. Estos son tres grandes fases del desarrollo en adultos mayores según investigaciones de Cohen:

1 Las fases de desarrollo son aún más grandes

En su libro, explicó que el cerebro continúa desarrollándose durante la vejez. El médico especialista habla de la plasticidad cerebral y sostiene que el cerebro maduro no funciona peor, sino de una manera distinta; de modo que pueden resolver problemas cotidianos con más serenidad que una persona joven.

2 La creatividad aumenta

Krakenimages.com | Shutterstock

El especialista destaca que muchos adultos mayores potencian su creatividad después de los 60 años, encontrando nuevos pasatiempos, no porque antes no pudieran hacerlo, sino porque ahora cuentan con más tiempo y una mirada diferente sobre la vida. Por ejemplo, Miguel Ángel, quien trabajó en algunos de sus proyectos más importantes en una edad avanzada para su época.

3 Envejecer también implica nuevas posibilidades

Esta es una nueva etapa donde aparecen capacidades como: mejor equilibrio emocional, mejor juicio, mayor perspectiva y más libertad.