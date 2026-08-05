Hablar de morbo espiritual es centrarnos en una situación poco conocida y menos aceptada, porque podríamos creer que estamos obrando bien al interesarnos por cierto tipo de noticias que, a la larga, causarán daño a nuestra alma aun sin darnos cuenta.

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Porque cuando hablamos de morbo solemos pensar que se trata del gusto culposo que experimentamos por sentir placer al observar, escuchar o hablar sobre algún asunto que implica sufrimiento o goce sexual, por eso resulta extraño saber que también existe el morbo espiritual. ¿A qué se refiere esta situación?

Una fascinación insana

La Real Academia Española tiene varias acepciones para la palabra morbo, entre ellas menciona que se trata de una "afición excesiva a algo" y "un atractivo que despierta lo cruel, desagradable, íntimo, prohibido, truculento o lo considerado indecente". Pero si relacionamos este término con la parte espiritual, que busca la unión íntima con Dios, ¿cómo será posible caer en el morbo?

En este sentido, tenemos que pensar en situaciones que provocan interés desmedido, tales como las posesiones diabólicas, los posibles milagros, las apariciones fantasmagóricas o divinas, los castigos del cielo o revelaciones privadas que pueden desviar la atención del creyente de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo.

Y podríamos incluir también el gusto por los escándalos suscitados en el interior de la Iglesia, que en lugar de despertar un sentimiento de compasión y fe, se convierte en un tema de conversación vano y malsano.

Por eso, proponemos tres medios para huir del morbo espiritual:

1 Buscar información en fuentes confiables

Ante el exceso de noticias falsas, es importante aprender a consultar fuentes confiables y verídicas para evitar el chismorreo y los rumores. Este remedio debe aplicarse para las notas sensacionalistas - que, por cierto, abundan en las redes sociales - y que causan muchas confusiones en las almas sencillas y poco instruidas.

Páginas católicas como Vatican News y Aleteia siempre tendrán información relevante y real, evitando así las malas interpretaciones y la angustia que puede generar una noticia alarmante.

2 Practicar la caridad con el prójimo

Un medio muy eficaz es la caridad porque nos obliga a pensar bien de todos, disculpando sus faltas. Eso nos ayudará también a evitar criticar a los hermanos que han pecado porque todos estamos propensos a cometerlos.

Este medio nos ayudará a alejar el morbo y a dejar de fomentarlo porque quien trata con amor a sus hermanos se convierte en un referente para que los demás actúen de la misma forma.

3 Orar y frecuentar los sacramentos

Por último tenemos la oración diaria y en distintos momentos del día para alejar los malos pensamientos y, por supuesto, los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación como los mejores medios para mantener nuestra mente, alma y corazón fijos en Dios.