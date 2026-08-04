¿Por qué a san Agustín se le dice el Doctor de la gracia?

San Agustín aportó a la Iglesia su genialidad y conocimientos para fortalecer la Teología cristiana, obra, sin duda, de Dios, pero ¿por que Doctor de la gracia?

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La respuesta a la pregunta que hemos hecho al inicio puede parecer de concurso. Muchos sabemos que san Agustín nació hace muchos años, nada menos que en el 13 de noviembre del 354 y murió el 28 de agosto del 430. ¿Cómo es posible que alguien tan antiguo tenga aún influencia en nuestros días? Y más aún, ¿Por que se le conoce como "Doctor de la gracia?"

Padre y doctor de la Iglesia

Dios se vale de hombres comunes y corrientes para realizar su obra, sin embargo, a algunos los dota de inteligencias extraordinarias para entender y explicar los insondables misterios de la fe, que la mayoría de los cristianos ni siquiera imaginamos.

San Agustín es de esas "inteligencias luminosas" que menciona la Liturgia de las Horas:

¡Hontanares de Dios!,

¡hombres del Evangelio!,

¡humildes inteligencias luminosas!,

¡grandes hombres de barro tierno! (Laudes. Himno: Para vosotros, el misterio del Padre).

Y fue justamente su inteligencia y sed de conocimientos por los que se perdió con los errores maniqueos. Pero años después, san Ambrosio lo instruyó para volver al cristianismo, bautizándolo en el año 387, con gran gozo de su madre, santa Mónica porque "un hijo de tantas lágrimas" no podía perderse.

Volcó entonces su gran inteligencia a profundizar en la Teología cristiana. Por sus grandes aportes se convirtió en uno de los Padres de la Iglesia más importantes, y luego, en el Doctor más reconocido de Occidente.

Doctor de la gracia

Fue nombrado obispo de Hipona se encontró con un hereje, Pelagio, que aseguraba que el hombre podía salvarse por sus propios medios, minimizando el efecto del pecado original. Y por supuesto, menospreciando la ayuda de Dios.

Pero Él demostró con fundamentos bíblicos que el hombre no puede salvarse mas que con la absoluta ayuda de la gracia divina porque la naturaleza humana había quedado herida tras su caída en el paraíso y que nadie puede evitar el pecado ni salvarse sin el auxilio de la gracia de Dios.

Por eso se le conoce como "Doctor de la gracia". Pidamos a Dios que nos ilumine para seguir el ejemplo de san Agustín y pidamos su gracia para no pecar más y alcanzar la salvación:

Oración