Refrescante, fresca e infinitamente más saludable que los refrescos. La limonada casera es el acompañamiento perfecto para los largos días de verano. A continuación te revelamos los secretos para preparar una limonada perfecta, además de una deliciosa versión con albahaca.
En verano, nada supera el placer de una limonada casera. Es fácil y rápida de preparar, y siempre gusta a todo el mundo en la mesa. Solo se necesitan tres ingredientes: limones, agua y un poco de azúcar. Una base sencilla que luego podrás personalizar a tu gusto.
El primer secreto de una buena limonada reside en la elección de los limones y en su calidad. Opta por frutas sin tratar o procedentes de la agricultura ecológica, sobre todo si quieres utilizar la ralladura. Esta aportará un toque aromático que marcará la diferencia.
Otro consejo, y no menos importante: una vez que hayas exprimido los limones, no eches el azúcar directamente en el agua fría. Se disuelve con dificultad, se queda en el fondo de la jarra y el resultado desequilibrado está garantizado. Los primeros vasos quedarán demasiado ácidos y los últimos, demasiado dulces. La mejor solución es calentar a fuego lento un poco de agua con azúcar, lo justo para obtener un almíbar claro.
Da rienda suelta a tu imaginación
La limonada se presta muy bien a todo tipo de variaciones. Una vez que tengas la base lista, deja infusionar unas ralladuras de cáscara para potenciar sus aromas. También puedes añadir un chorrito de sirope de rosa o de azahar para darle un toque oriental. Unas finas rodajas de pepino y unas hojas de menta la harán aún más refrescante.
Y si quieres darle un toque italiano, déjate seducir por esta versión con albahaca, que proponen en el libro Aperitivo, de Audrey Cosson y Emanuela Cino, publicado por la editorial Mango (abril de 2026):
LIMONADA DE ALBAHACA
Preparación: 15 minutos
Para una botella de 1 L
Reposo: 30 minutos como mínimo
Ingredientes: de 6 a 8 limones jugosos • de 10 a 12 hojas de albahaca fresca • de 120 a 150 g de azúcar (ajustar según la acidez) • 1 L de agua sin gas o con gas muy fría • unos cubitos de hielo (en el momento de servir)
Preparación:
Exprime los limones y cuela el zumo a grandes rasgos para eliminar las pepitas. Vierte este zumo junto con la albahaca en una batidora o licuadora y bate sin insistir demasiado.
En un cazo, derrite el azúcar en un vaso pequeño de agua, a fuego lento, lo justo para crear un almíbar claro. Deja que se enfríe un poco y añádelo a la mezcla de limón y albahaca.
Viértelo en una botella, rellénala con agua muy fría y agítala suavemente para que quede homogéneo. Métela en la nevera al menos 30 minutos antes de servirla, bien fría.
Agítala ligeramente antes de servirla, con cubitos de hielo.