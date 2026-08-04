LIMONADA DE ALBAHACA

Fresca, viva y con notas herbáceas, esta limonada captura el sabor del sur: la acidez del limón mezclada con el aroma verde de la albahaca.

Preparación: 15 minutos

Para una botella de 1 L

Reposo: 30 minutos como mínimo





Ingredientes: de 6 a 8 limones jugosos • de 10 a 12 hojas de albahaca fresca • de 120 a 150 g de azúcar (ajustar según la acidez) • 1 L de agua sin gas o con gas muy fría • unos cubitos de hielo (en el momento de servir)

Preparación:

Exprime los limones y cuela el zumo a grandes rasgos para eliminar las pepitas. Vierte este zumo junto con la albahaca en una batidora o licuadora y bate sin insistir demasiado.

En un cazo, derrite el azúcar en un vaso pequeño de agua, a fuego lento, lo justo para crear un almíbar claro. Deja que se enfríe un poco y añádelo a la mezcla de limón y albahaca.

Viértelo en una botella, rellénala con agua muy fría y agítala suavemente para que quede homogéneo. Métela en la nevera al menos 30 minutos antes de servirla, bien fría.

Agítala ligeramente antes de servirla, con cubitos de hielo.