La JMJ 2027 de Seúl ya tiene himno oficial. Escúchalo aquí

Seleccionada entre 434 propuestas, esta composición del músico coreano Francis Jiyoon Kim constituye una herramienta de preparación espiritual para los jóvenes que participarán en esta primera Jornada Mundial de la Juventud desde la celebrada en Lisboa en 2023. En su versión internacional, los coros coreanos han incorporado siete idiomas: coreano, inglés, latín, italiano, francés, español y portugués.

El himno oficial de la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará del 3 al 8 de agosto de 2027 en Seúl, Corea del Sur, se publicó el 3 de agosto de 2026, justo un año antes de la inauguración de este encuentro mundial. Inspirado en el tema bíblico elegido para el evento de este año, se titula "Confía, yo he vencido al mundo".

Seleccionada entre más de 400 propuestas, la canción "Confía, yo he vencido al mundo" se convirtió en el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2027

Este himno es una invitación a caminar en la luz de Cristo, tejiendo un vínculo entre la tradición cristiana y la cultura coreana, representada en particular por el uso de instrumentos tradicionales. La imagen del sol naciente en el Este evoca el papel de Asia como anfitriona de este evento global.

El estribillo se inspira en las palabras de Jesús: "Ustedes son la luz del mundo" y "Tengan ánimo, yo he vencido al mundo" (Confícate, ego vici mundum). Estas referencias bíblicas nos recuerdan que los discípulos de Cristo están llamados a ser testigos de esperanza, incluso en medio del miedo, las dificultades y la oscuridad.

Finalmente, la oración repetida "Hágase tu voluntad" expresa una entrega total a Dios, haciendo eco del Padrenuestro. El himno enfatiza que, incluso cuando el desaliento o el sufrimiento parecen abrumadores, la Palabra de Dios sigue siendo fuente de gracia y esperanza. Esta canción busca, por lo tanto, llegar a los jóvenes marcados por numerosas vulnerabilidades psicológicas, particularmente en Corea del Sur, donde los estudiantes enfrentan una intensa presión con respecto a su futuro profesional.

Los preparativos se están intensificando

Un año antes de la segunda Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Asia, tras las de Manila en 1995, el comité organizador local inicia una nueva fase de preparación, pasando de la planificación a la implementación concreta. Los equipos trabajan ahora en todos los aspectos del evento: acogida de los peregrinos, alojamiento, transporte, seguridad, asistencia médica, comunicación y cooperación internacional.

El riesgo de una ola de calor está generando preocupación, tres años después del fiasco del Jamboree Scout Mundial celebrado en el país en agosto de 2023. Miles de scouts tuvieron que ser evacuados debido al calor, y la falta de apoyo logístico y médico provocó una crisis política en Corea del Sur.

Ante el fracaso de esta reunión, el actual presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, protestante, se comprometió personalmente a garantizar el éxito de la Jornada Mundial de la Juventud. Fue recibido por el Papa León XIV en el Vaticano el 15 de junio , tras asistir a una misa por la reconciliación intercoreana celebrada en Roma.

Además del encuentro final en Seúl, las "Jornadas en las Diócesis", organizadas del 29 de julio al 2 de agosto de 2027 en quince diócesis coreanas, permitirán a los participantes descubrir la fe, la cultura y la hospitalidad de las comunidades locales.