La JMJ 2027 de Seúl ya tiene himno oficial. Escúchalo aquí

Seleccionada entre más de 400 propuestas, la canción "Confía, yo he vencido al mundo" se convirtió en el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2027
El himno oficial de la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará del 3 al 8 de agosto de 2027 en Seúl, Corea del Sur, se publicó el 3 de agosto de 2026, justo un año antes de la inauguración de este encuentro mundial. Inspirado en el tema bíblico elegido para el evento de este año, se titula "Confía, yo he vencido al mundo".
Seleccionada entre 434 propuestas, esta composición del músico coreano Francis Jiyoon Kim constituye una herramienta de preparación espiritual para los jóvenes que participarán en esta primera Jornada Mundial de la Juventud desde la celebrada en Lisboa en 2023. En su versión internacional, los coros coreanos han incorporado siete idiomas: coreano, inglés, latín, italiano, francés, español y portugués.