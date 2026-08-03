Agosto para el Papa León XIV: misas públicas y visitas dentro de Italia

El calendario de celebraciones litúrgicas publicado por el Vaticano contempla misas públicas y viajes dentro de Italia para el pontífice
El Vaticano publicó el 30 de julio de 2026 el calendario de celebraciones litúrgicas que el Papa León XIV presidirá durante el mes de agosto. Además de las celebraciones previstas durante sus visitas a Asís y Rímini, se celebrarán misas públicas en Castel Gandolfo los días 15 y 29 de agosto.
Como parte de su viaje a Asís el 6 de agosto, con motivo de la Fiesta de la Transfiguración del Señor, el Papa celebrará la Misa a las 10:30 h en la Basílica Papal de Santa María de los Ángeles. Esta Misa se llevará a cabo en presencia de los participantes del encuentro juvenil franciscano "¡Vamos! ", que marca la segunda visita de León XIV a la ciudad de San Francisco, tras su visita del 20 de noviembre para una reunión a puerta cerrada con los obispos italianos.