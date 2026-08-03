Agosto para el Papa León XIV: misas públicas y visitas dentro de Italia

Como parte de su viaje a Asís el 6 de agosto, con motivo de la Fiesta de la Transfiguración del Señor, el Papa celebrará la Misa a las 10:30 h en la Basílica Papal de Santa María de los Ángeles. Esta Misa se llevará a cabo en presencia de los participantes del encuentro juvenil franciscano "¡Vamos! ", que marca la segunda visita de León XIV a la ciudad de San Francisco, tras su visita del 20 de noviembre para una reunión a puerta cerrada con los obispos italianos.

El Vaticano publicó el 30 de julio de 2026 el calendario de celebraciones litúrgicas que el Papa León XIV presidirá durante el mes de agosto. Además de las celebraciones previstas durante sus visitas a Asís y Rímini, se celebrarán misas públicas en Castel Gandolfo los días 15 y 29 de agosto.

El sábado 15 de agosto, con motivo de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el Papa presidirá la Misa a las 10:00 horas en la Parroquia Pontificia de Santo Tomás de Villanova en Castel Gandolfo. Ya había celebrado la Misa en esta parroquia en dos ocasiones durante 2025, el 13 de julio y el 15 de agosto.

El 22 de agosto, León XIV realizará una visita pastoral a Rimini para participar en el Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, organizado por el movimiento Comunión y Liberación. Allí celebrará la misa a las 18:30 en el puerto de la ciudad. Por la mañana, también tiene previsto realizar una breve visita a la República de San Marino, un pequeño país sin litoral en el noreste de Italia.

Finalmente, el sábado 29 de agosto, León XIV presidirá una misa seguida de una procesión a las 18:00 horas en la iglesia de María Santísima del Lago (Nuestra Señora del Lago) en Castel Gandolfo. Esta celebración local, que tiene lugar el último sábado de agosto, incluye una solemne procesión de la estatua de la Virgen, acompañada de antorchas e himnos, desde el santuario hasta el puerto, donde se coloca en una barca para cruzar el lago rodeada de canoas y otras embarcaciones.