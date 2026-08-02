(VIDEO) Sexualidad humana: más profundo que el placer

La bioética personalista habla acerca de la sexualidad y dice que el cuerpo, la afectividad, la libertad y la capacidad de amar forman parte de una misma realidad: la dignidad de la persona humana.

Hablar de sexualidad humana es hablar de mucho más que del cuerpo o del placer. Es entrar en una dimensión profundamente relacionada con nuestra identidad, nuestra capacidad de amar y nuestra manera de establecer vínculos con los demás.

Desde la perspectiva de la bioética personalista, la sexualidad no puede comprenderse de manera aislada. Involucra el cuerpo, pero también los sentimientos, la afectividad, la libertad, la responsabilidad y la capacidad de entregarse al otro.

Por eso, cuando la sexualidad se separa completamente del amor y de la responsabilidad, puede terminar reducida a una experiencia de consumo o satisfacción individual. La visión cristiana propone, en cambio, contemplarla como una realidad que encuentra su sentido pleno en el amor verdadero y en el respeto absoluto por la dignidad de cada persona.