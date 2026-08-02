Todos los hoteles en los que te has alojado tienen un origen católico, ¿lo sabías?

La hospitalidad hacia el forastero tiene una larga historia. El cristianismo no la inventó, pero la transformó de maneras que aún se perciben cada vez que alguien abre una puerta

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Mucho antes de que existieran los hoteles, existía la xenía. Los antiguos griegos tenían una palabra para la sagrada obligación de dar la bienvenida al forastero —xenía, de xenos, forastero— y la tomaban tan en serio que la ponían bajo protección divina. El propio Zeus, en su papel de Zeus Xenios, era el guardián de los viajeros.

La lógica era elegante y un tanto inquietante: cualquier forastero que llegara a tu puerta podría ser un dios disfrazado, y no lo sabrías hasta que fuera demasiado tarde para haberte comportado bien. La Guerra de Troya, según una tradición, comenzó con una violación catastrófica de la xenia: Paris, huésped de Menelao, pagó la hospitalidad de su anfitrión raptando a su esposa.

La filoxenia —cuyo significado literal es amor al forastero— no era una mera cortesía social. Era una obligación moral respaldada por la sanción divina, una virtud que podía conectar a los ciudadanos comunes con los reyes, un ritual con sus propios protocolos: ofrecer comida y bebida antes de preguntar quién es el forastero, proporcionarle un baño y ropa limpia, agasajarlo y ayudarlo en su camino. Los romanos heredaron esta tradición y la formalizaron aún más como el hospitium: un vínculo legal de obligación mutua entre anfitrión y huésped que podía transmitirse de padres a hijos a través de las generaciones.

Esta es la tradición que recibió el cristianismo. Lo interesante es lo que hizo con esa herencia.

¿Y qué dice la Biblia?

La clave está en un solo versículo. En Mateo 25, Cristo dice algo que habría sorprendido a cualquiera formado en la tradición griega o romana: "Fui forastero y me acogisteis". No se trata de un dios disfrazado de forastero, sino del forastero mismo, incondicionalmente, Cristo. El concepto griego de theoxenia —acoger a un Dios que llega disfrazado de mortal— se convierte, en la lectura cristiana, no en una posibilidad de la que protegerse, sino en una realidad permanente sobre la que actuar. Todo forastero es Cristo. Todo acto de acogida es un acto de piedad.

Las consecuencias prácticas de esa frase transformaron el panorama europeo. San Benito, al redactar su Regla en el siglo VI, le dio su forma institucional más famosa: "Todos los huéspedes que se presenten deben ser recibidos como Cristo". No los huéspedes que parezcan merecedores. No los huéspedes que puedan pagar. Todos los huéspedes.

El hospicio benedictino —la casa de huéspedes anexa a cada monasterio— se convirtió en un elemento fijo de las rutas de peregrinación y comercio del mundo medieval, ofreciendo refugio a todo aquel que llegaba a la puerta.

De esto surgió una extraordinaria proliferación de instituciones, cada una una rama especializada de la misma raíz. El xenodochium albergaba a los peregrinos; el nosocomium cuidaba a los enfermos; el ptochium servía a los pobres; el orphanotrophium acogía a niños sin familia. Las palabras son griegas, pero las instituciones eran cristianas, porque la reinterpretación cristiana de xenia proporcionaba un motivo para cuidar de aquellos que no podían ofrecer nada a cambio.

El huésped griego traía regalos y correspondía a la bienvenida más tarde. El peregrino enfermo, la viuda indigente, el niño abandonado: estos no daban nada a cambio. Aun así, eran bienvenidos, porque en ellos había llegado Cristo.

Los Caballeros de San Juan llevaron esta lógica a su máxima expresión. Fundados en Jerusalén para atender a los peregrinos a Tierra Santa, construyeron un hospital en la ciudad con capacidad para dos mil pacientes, atendidos, siguiendo la tradición de la filoxenia llevada al extremo cristiano, en platos de plata, pues los enfermos debían ser tratados como señores.

Su propio nombre, Hospitaller, encierra toda la tradición en sus sílabas. Al trasladarse a Malta, construyeron la Sacra Infermeria en La Valeta, que durante dos siglos fue una de las mejores instituciones médicas del mundo, abierta a todos, sin distinción de fe ni origen.

Ese mismo llamado impulsó las fundaciones benedictinas que se extendieron por Europa a lo largo de las rutas que recorrían los peregrinos. Los monasterios se convirtieron en la infraestructura de los viajes medievales, no por casualidad, sino como expresión de sus más profundas convicciones teológicas. Sin ellos, la peregrinación a Santiago o Roma habría sido imposible para cualquiera que careciera de recursos.

Hospes —la palabra latina para huésped y forastero— dio origen a las palabras hotel, hospital, hospicio y hospitalidad. No son cuatro palabras distintas, sino una sola, aplicada a diferentes expresiones del mismo acto de bienvenida.

Este verano, cuando te registras en algún lugar y alguien te ofrece una habitación y una comida sin preguntar si te lo mereces, estás al final de una larga cadena. Comenzó con Zeus Xenios, quien vigilaba los caminos de la antigua Grecia. Fue transformada por un versículo de Mateo. Y fue construida, piedra a piedra y puerta a puerta, por monjes que creían que el forastero cansado que llegaba al anochecer era alguien a quien se les había indicado específicamente que debían esperar.

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