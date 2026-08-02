El beato Solanus Casey eligió su nombre por una buena razón

El singular nombre del fraile franciscano, el beato Solanus Casey de Detroit, se inspiró en un santo español que falleció en el siglo XVII.

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Nacido como Bernard Francis Casey en Oak Grove, Wisconsin - hoy beato Solanus Casey -, "Barney" ingresó en la orden de los franciscanos a los 27 años y adoptó un nombre religioso singular.

A los novicios franciscanos se les asigna un nombre religioso —o, en ocasiones, se les permite elegir entre varios—, a menudo el de franciscanos famosos u otros santos que se considera que pueden servir de inspiración al novicio.

Barney eligió el nombre religioso "Solanus", en honor a San Francisco Solano, un santo franciscano del siglo XVII.

San Francisco Solano

Es probable que la mayoría de los católicos no conozcan a San Francisco Solano, ya que no goza del reconocimiento ni de la popularidad de otros santos franciscanos. Hubo una misión en California que llevaba su nombre, y que ahora forma parte de un parque en Sonoma, California. Pero hoy en día es un santo bastante desconocido.

Para Barney, sin embargo, San Francisco Solano era la elección perfecta.

San Francisco Solano nació en España en el siglo XVI y ingresó en la Orden Franciscana cuando tenía 20 años. Con el tiempo, fue ordenado sacerdote y luego enviado a un convento para ejercer de maestro de novicios.

En 1589 fue enviado a Sudamérica para predicar la buena nueva del Evangelio a la población indígena.

La Enciclopedia Católica explica cómo San Francisco Solano fue un misionero de gran éxito en Sudamérica:

"Su labor misionera en Sudamérica se prolongó durante un período de 20 años, tiempo durante el cual no escatimó esfuerzos, no rehuyó ningún sacrificio por grande que fuera y no temió ningún peligro que se interpusiera en el camino de la evangelización de las vastas… regiones de Tucumán y Paraguay… A pesar del número y la dificultad de los dialectos que hablaban los indígenas, los aprendió todos en muy poco tiempo, y se dice que a menudo se dirigía a tribus de diferentes lenguas en un solo idioma y todas le entendían".

Artista del violín

Aunque todo esto es sin duda impresionante, lo que llamó la atención de Barney fue que San Francisco Solano tocaba el violín para las personas a las que servía.

Por este motivo, a San Francisco Solano se le suele representar en el arte y en las estampitas tocando el violín.

A Barney le encantaba el violín y, aunque no tenía un talento especial, lo tocaba con alegría en el convento durante los recreos, o incluso a solas en la capilla, frente al sagrario.