Ceuta: León XIV aboga por «soluciones de paz, estabilidad y justicia»

León XIV instó a encontrar «soluciones de paz, estabilidad y justicia» a la crisis migratoria y dijo que «Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta».

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Durante el Ángelus de este 2 de agosto de 2026, León XIV instó a encontrar «soluciones de paz, estabilidad y justicia» a la crisis migratoria que ha sacudido al enclave español de Ceuta en los últimos días. Asimismo, volvió a hacer un llamamiento para que cesen las guerras y expresó su preocupación por todas las víctimas de las «hostilidades».

«Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta», confió el Papa a la multitud reunida bajo sus ventanas para la oración mariana dominical. Aseguró sus oraciones «para que se encuentren soluciones de paz, estabilidad y justicia», pocos días después de la llegada masiva de 50 000 migrantes que entraron ilegalmente por mar en Ceuta, territorio español situado en el continente africano. La mayoría de ellos han regresado ya a Marruecos, pero esta afluencia ha reavivado las tensiones políticas en torno a la gestión migratoria en Europa.

«Sigamos rezando por la paz, para que cesen las guerras en el mundo y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos», exhortó León XIV desde la plaza de San Pedro de Roma. El pontífice estadounidense pidió a los fieles que rezaran por «todas las víctimas de las hostilidades», en particular «los más débiles y vulnerables: los niños, los ancianos y los enfermos». Rindió homenaje a «quienes brindan ayuda y consuelo».

Por último, el Papa se refirió a la fiesta del «Perdón de Asís»: desde 1216, cada año, desde el 1 de agosto a mediodía hasta el 2 de agosto a medianoche, se concede una indulgencia especial —según la fe católica, una remisión de las penas incurridas por los pecados— a quienes se dirigen a la Porciúncula, una pequeña capilla de Asís donde san Francisco fundó la orden de los franciscanos.