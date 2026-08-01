Nombres católicos para niñas inspirados en unas religiosas

¿Buscas un nombre católico para una niña? Estas inspiradoras mujeres demuestran que la santidad y la modernidad no están tan lejos la una de la otra como podrías pensar

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Al pensar en nombres para bebés solemos seguir la ruta tradicional: buscar santos que nos inspiren y reflexionar sobre las virtudes que los hicieron santos. Su paciencia, fe y devoción son, por supuesto, cualidades maravillosas para transmitirle a un niño. Aquí la lista completa:

1 Teresa

Por qué es genial: Santa Teresa de Ávila no solo fue una mística y Doctora de la Iglesia, sino que también tenía un sentido del humor maravilloso. Reformó toda una orden religiosa, viajó por la España del siglo XVI fundando conventos, escribió clásicos espirituales y, de alguna manera, logró conservar su sentido del humor.

Veredicto: Teresa es uno de esos nombres que, sin hacer mucho alarde, queda bien a cualquier edad. Es un nombre clásico, elegante y asociado a una de las mentes más brillantes de la Iglesia.

2 Angélica

Por qué es genial: mucho antes de que los youtubers y los influencers comenzaran a ganar audiencia desde casa, la Madre Angélica puso en marcha una pequeña estación de televisión católica desde un garaje reconvertido en Alabama.

Ese pequeño proyecto acabó convirtiéndose en EWTN, hoy una de las redes de medios religiosos más grandes del mundo. Intrépida, divertida y sin miedo a decir lo que piensa, demostró que una monja de clausura también podía ser una pionera de los medios de comunicación.

Veredicto: Angélica es femenino, distintivo y, sorprendentemente, poco común.

3 Dolores

Por qué es genial: Dolores Hart protagonizaba películas junto a Elvis Presley y parecía destinada al estrellato en Hollywood. Entonces sorprendió a todos al abandonar la industria cinematográfica para convertirse en monja benedictina. Elvis incluso la visitó en la abadía años más tarde. Esa sí que es una historia de vida que pocas personas pueden igualar.

Veredicto: Dolores puede parecer un nombre antiguo, pero apodos como Lola o Dolly le dan un aire fresco y renovado. ¡Y, de hecho, lo clásico también tiene su encanto!

4 Clare

Por qué es genial: Ya sea que elijas a Santa Clara de Asís o a la mucho más reciente hermana Clare Crockett, estás eligiendo a una mujer con un valor extraordinario. Santa Clara renunció a la riqueza para fundar una nueva comunidad religiosa junto a San Francisco.

La hermana Clare Crockett dejó una prometedora carrera en la televisión tras un encuentro con Dios que le cambió la vida y se hizo famosa por su alegría y su sentido del humor contagiosos. En cualquier caso, Clare es un nombre que llevan mujeres que no tuvieron miedo de sorprender a la gente.

Veredicto: Corto, elegante y atemporal, Clare nunca ha pasado realmente de moda.

5 Miriam

Por qué es genial: Antes de convertirse en la hermana Miriam James Heidland, fue atleta universitaria de la División I. Hoy en día es una de las conferencistas de retiros más conocidas de la Iglesia, admirada por hablar con sinceridad sobre la sanación, la fe y los momentos más complicados de la vida. Tiene el don de hacer que la santidad se sienta maravillosamente humana.

Veredicto: Miriam es un nombre bíblico y elegante.

6 Nathalie

La hermana Nathalie Becquart hizo historia al convertirse en la primera mujer en obtener derecho a voto en un Sínodo de los Obispos.

Hoy en día, está contribuyendo a dar forma a los debates en el Vaticano, demostrando que las religiosas no son simplemente parte de la historia de la Iglesia, sino que están ayudando a escribir su próximo capítulo.

Veredicto sobre el nombre para bebé: Elegante y familiar sin ser demasiado común.

7 Edith

Unknown - Scanned by Gabriel Sozzi

Por qué es genial: Antes de convertirse en Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein fue filósofa, académica y una de las grandes intelectuales de su generación. Se convirtió al catolicismo, se hizo monja carmelita y se mantuvo fiel a su fe incluso cuando la persecución nazi se cerraba sobre ella. Pocas mujeres han combinado la brillantez y el coraje de una manera tan poderosa.