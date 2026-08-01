El Espíritu Santo quiso que la carta de Santiago se incluyera en el Nuevo Testamento y sirviera a todas las generaciones de cristianos como fuente de enseñanza.

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Hay muchos santos Santiago entre los que hay que distinguir, y aunque los estudios académicos actuales pueden ayudarnos a analizar y volver a analizar las pistas de hace dos milenios, aún quedan muchas cosas por descubrir.

Aun así, existe un consenso general entre los expertos en que el autor de la Carta de Santiago del Nuevo Testamento no es Santiago el Mayor, cuya festividad se celebra el 25 de julio.

La "Ignatius Study Bible" ofrece una introducción concisa a cada uno de los libros de la Biblia, y su introducción a la Carta de Santiago aclara algunos puntos.

1 Santiago el Mayor fue martirizado en una época muy temprana

Sabemos por los Hechos de los Apóstoles que Santiago el Mayor (a quien celebramos hoy) fue martirizado muy pronto. "[Herodes] mandó matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Al ver que eso agradaba a los judíos, procedió a arrestar también a Pedro".

Los estudiosos sitúan la fecha en el año 44 d. C., es decir, apenas una década después de la muerte de Jesús, lo cual es demasiado pronto para haber escrito la carta. También resulta interesante hacer un seguimiento de los Herodes que aparecen en la Biblia y averiguar cuál de ellos mandó matar a Santiago.

No fue Herodes el Grande (el que mató a los Santos Inocentes) ni el Herodes que se burló de Jesús y se hizo amigo de Pilato. El responsable de la muerte de Santiago es el siguiente Herodes en esa triste sucesión de gobernantes.

Lo que Santiago el Mayor sí tuvo tiempo de hacer, según la tradición, fue comenzar a evangelizar la Península Ibérica (las actuales España y Portugal), razón por la cual es el patrón de España.

La tradición afirma que es su tumba la que descansa en la majestuosa catedral de Santiago de Compostela, y es ese destino el que ha llevado a generaciones de peregrinos a emprender el "Camino".

Fue también durante la misión de Santiago en España cuando recibió la visita de Nuestra Señora, en un acto de bilocación, ya que ella aún no había sido asumida al cielo.

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2 ¿El otro apóstol llamado Santiago?

Las listas de los apóstoles que aparecen en los Evangelios indican que hay dos personas llamadas Santiago. No sabemos mucho sobre el otro apóstol llamado Santiago, hijo de Alfeo, conocido como Santiago el Menor. Pero los estudiosos tampoco creen que él escribiera la Carta de Santiago de la Biblia.

3 Entonces, ¿qué Santiago es?

Tal y como explica la "Ignatius Study Bible", "a lo largo de los siglos, los estudiosos han dado preferencia a una tercera figura… Santiago de Jerusalén, también conocido como 'el hermano del Señor'". Se le conoce como Santiago el Justo.

Este Santiago era pariente de Jesús, testigo de la Resurrección, y la tradición le atribuye el honor de haber sido el primer obispo de Jerusalén. Se cree que fue martirizado allí en el año 62 d. C.

Pero la historia no termina ahí. Es posible que el autor real de la Carta de Santiago no fuera el propio Santiago, sino uno de sus seguidores, que escribió la carta algunos años o décadas después del martirio de Santiago.

Sin embargo, esto es objeto de debate entre los estudiosos, y el equipo de Ignatius no descarta la posibilidad de que fuera el propio Santiago quien escribiera la carta antes de su martirio, a principios de la década de los 60.

4 El Espíritu Santo

En cualquier caso, de lo que podemos estar absolutamente seguros es de que el Espíritu Santo quiso que la carta de Santiago se incluyera en el Nuevo Testamento y sirviera a todas las generaciones de cristianos como fuente de enseñanza e inspiración.

Así pues, al celebrar hoy a Santiago el Mayor, sigamos el consejo del Espíritu Santo que nos ofrece en Santiago 1, 11-12, y recordemos que, seamos recordados u olvidados, ricos o pobres, nuestro tiempo en la tierra es efímero: