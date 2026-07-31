(VIDEO) ¿Conciencia sensible o escrupulosa? Aprende a diferenciarlas

San Alfonso María de Ligorio dedicó buena parte de su vida a acompañar a las personas en el camino de la conciencia. Su enseñanza puede ayudar a distinguir entre el deseo sincero de hacer el bien y una preocupación que termina robándonos la paz.

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Hay personas que se preocupan poco por saber si sus acciones son buenas o malas. Pero también existen quienes viven en el extremo contrario de la conciencia: revisan una y otra vez sus decisiones, dudan de sus confesiones, temen haber pecado sin darse cuenta y sienten que nunca han hecho lo suficiente para estar en paz con Dios.