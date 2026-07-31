Santas que fueron mujeres pioneras

Estas mujeres santas ostentan el título de "pioneras" porque fueron primeras en situaciones importantes dentro de la historia del cristianismo.

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Estas mujeres ostentan el título de pioneras en la historia del cristianismo y en una Iglesia que a menudo se percibe como dominada por los hombres, hay mucho que celebrar en lo que respecta a los logros y contribuciones de las mujeres, y no solo de la Madre de Dios. Las siguientes santas fueron pioneras, las primeras mujeres - o las primeras personas - en realizar algo extraordinario en la historia del cristianismo.

Por su intercesión, honremos los logros de las mujeres y las niñas y apoyémoslas en su búsqueda de la grandeza (y la santidad).

1 Primera testigo de la Resurrección: Santa María Magdalena ( siglo I )

Conocida como la Apóstol de los Apóstoles, Santa María Magdalena fue la compañera de Jesús, de quien él expulsó siete demonios. Cuando los Doce lo abandonaron, María Magdalena permaneció firme, acompañándolo en la Vía Dolorosa y estando al pie de la Cruz mientras moría.

Devastada por su muerte, María permaneció fuera del sepulcro llorando. Cuando regresó el Domingo de Pascua por la mañana para hacer lo mismo, encontró el sepulcro vacío y corrió a buscar a los apóstoles.

Pedro y Juan examinaron el sepulcro y luego se marcharon, dejando a María para encontrarse con Cristo resucitado en el huerto, escuchar la buena noticia de su resurrección y ser enviada a llevarla a los hombres que la proclamarían hasta los confines de la tierra.

2 Primera cristiana europea: Santa Lidia Purpuraria ( siglo I )

Santa Lidia era una próspera comerciante de telas púrpuras que escuchó a san Pablo predicar en Filipos, según se relata en Hechos 16, siendo esta la primera vez que predicaba en Europa.

Lidia fue bautizada junto con su familia, en la primera conversión documentada de un europeo. Posteriormente, Lidia ofreció hospitalidad a San Pablo y sus compañeros.

3 Primera mártir femenina: Santa Tecla ( siglo I )

Aunque no se encuentra en la Biblia, la historia de Santa Tecla (discípula de San Pablo) es muy antigua. Tras escuchar predicar a Pablo, Tecla se comprometió a la virginidad. La ira de su prometido la llevó a ser condenada a muerte, pero fue salvada milagrosamente.

Después de este suceso, Tecla se convirtió (con la bendición de Pablo) en una predicadora itinerante que realizaba milagros hasta su martirio a manos de médicos que envidiaban su don de curación.

En Oriente, Tecla es conocida como Igual a los Apóstoles y Protomártir entre las Mujeres. (La Iglesia Romana la ha excluido del calendario por falta de pruebas de su historicidad, pero sigue siendo venerada en el catolicismo oriental).

4 Primera escritora cristiana: Santa Perpetua (182-203)

Santa Perpetua es famosa por su martirio temprano junto a su esclava Santa Felícitas. A diferencia de la mayoría de los mártires antiguos, de ellas dos tenemos mucho más que una leyenda.

De hecho, el relato detallado de su encarcelamiento fue escrito por la propia Perpetua (aunque la descripción del martirio fue, naturalmente, añadida por otro testigo). Este relato de su pasión no solo es el texto más antiguo escrito por una mujer cristiana, sino que también es uno de los textos cristianos más antiguos que aún se conservan.

5 Primera mujer en convertir a toda una nación: Santa Nina (Nino) de Georgia (296-338)

Apenas unos 25 años después de que el culto y bien relacionado San Gregorio el Iluminador convirtiera Armenia (la primera nación cristiana), una esclava llamada Nina repitió la hazaña en la cercana Georgia. Siendo la única cristiana en un hogar pagano, Nina cumplió bien con su deber y era conocida por su piedad y virtud.

Su ejemplo ya estaba difundiendo el Evangelio cuando se corrió la voz de que sus oraciones habían curado a un niño moribundo. Nana, la enferma reina de Georgia, invitó a Nina a visitarla y repetir el milagro. Con gran humildad, Nina respondió insistiendo en que solo era una esclava y no tenía derecho a presentarse ante la reina.

aina hizo que sus sirvientes la llevaran ante Nina y sanó tan pronto como comenzó a orar.

La reina se convirtió, pero el rey permaneció escéptico hasta que se encontró en grave peligro mientras cazaba. Oró «al Dios al que Nina adora» y fue salvado —y convertido— en ese instante. Después de eso, todo el país se convirtió.

Por sus esfuerzos, el cristianismo oriental considera a Nina igual a los apóstoles e iluminadora de Georgia.

6 Primera mujer canonizada por la Santa Sede: Santa Wiborada (m. 926)

Aunque hombres y mujeres han sido canonizados mediante diversos procesos locales desde los primeros siglos del cristianismo, un proceso de canonización centralizado data solo del comienzo del segundo milenio.

El primer santo canonizado por Roma para la veneración universal fue San Ulrico de Augsburgo, a quien Santa Wiborada aconsejó en su juventud. Cincuenta años después, la propia Wiborada fue elevada a los altares.

Ermitaña y profetisa suiza, Wiborada era la encuadernadora de un monasterio cercano. Predijo una inminente invasión de las fuerzas húngaras e instó a los monjes a salvar los manuscritos más valiosos huyendo con ellos. Pero Wiborada se negó a abandonar su puesto (ni sus libros) y fue martirizada.