¿Reclamos constantes? Cómo comunicar con amor

Transforma los reproches en peticiones claras y descubre cómo proteger la paz familiar cambiando la acusación por el entendimiento mutuo<br>

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Hay hogares donde no faltan alimentos, techo ni compañía, pero comienza a faltar aire. No porque el amor haya desaparecido, sino porque la convivencia se llena de pequeños reclamos que, repetidos cada día, terminan sonando como una gotera sobre la mente: "otra vez dejaste esto", "nunca me escuchas", "siempre llegas tarde", "yo tengo que hacer todo".

Expresar una necesidad no es acusar

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Reclamar, en términos prácticos, es señalar al otro algo que consideramos incorrecto, insuficiente o injusto, esperando que lo cambie. El problema no está en expresar una necesidad, pedir colaboración o poner un límite. Todo eso es sano. El problema comienza cuando la petición se convierte en acusación, cuando dejamos de hablar de lo que sentimos y empezamos a dictar regaños y sentencias.

Entonces aparece el reclamómetro: ese indicador invisible que podría medir cuántas veces al día corregimos, reprochamos, exigimos o recordamos a los demás aquello que no se hizo como nosotros queríamos. Tal vez muchos se sorprenderán al descubrir que dicen más frases de inconformidad que palabras de gratitud.

Lo que se esconde detrás del reclamo

¿Por qué reclamamos tanto? Porque, en el fondo, sentimos que nuestra manera de ver las cosas es la correcta. Nos creemos autorizados a corregir al otro porque pensamos que sabemos cómo debería comportarse, amar, ordenar, escuchar, gastar, descansar o educar. Detrás del reclamo suele esconderse una pequeña soberbia doméstica: la convicción de que mi criterio debe gobernar la casa.

Pero también hay miedo. Reclamamos porque tememos no ser importantes, no ser escuchados, no recibir lo que necesitamos. Muchas veces el reclamo es una petición de amor mal expresada. Quien dice "nunca tienes tiempo para mí" quizá quisiera decir "te extraño, necesito sentirme cerca de ti". Quien reprocha “todo te importa más que yo” posiblemente está pidiendo presencia, seguridad y ternura.

Traducir el reproche en peticiones claras

Superar la tentación de reclamar no significa callarlo todo ni resignarse. Significa aprender a traducir el reproche en una petición clara y respetuosa. En vez de decir "eres un desconsiderado", podemos decir "me ayudaría mucho que me avisaras". En vez de "nunca me escuchas", decir "necesito que me prestes atención unos minutos". Cambiar la acusación por la expresión sincera puede transformar por completo una conversación.

También conviene preguntarnos si aquello que vamos a reclamar es realmente importante o si estamos convirtiendo una preferencia personal en una ley universal. No todo merece una batalla. Muchas veces la paz de la pareja vale más que una toalla mal colgada, una taza fuera de lugar o una costumbre que simplemente es distinta a la nuestra.

Traducir el reproche en peticiones claras

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Antes de pronunciar el siguiente reclamo, podríamos hacer una breve pausa y preguntarnos: ¿quiero corregir, descargar mi enojo o construir un encuentro? Esa pausa, tan pequeña como una respiración, puede impedir que una molestia pasajera se convierta en una herida duradera e innecesaria.

Y cuando somos nosotros quienes recibimos reclamos constantes, lo primero es no bebernos todo el veneno. Podemos escuchar el contenido sin aceptar la agresión. Tal vez detrás del tono áspero exista una necesidad legítima, aunque esté torpemente expresada. Conviene responder desde la calma: "puedo escuchar lo que necesitas decir, pero no quiero que nos lastimemos al hablar".

Un taller, no un tribunal

El matrimonio no debería convertirse en un tribunal donde cada uno reúne pruebas contra el otro. Es mejor que sea un taller donde ambos aprenden, se corrigen con delicadeza y se ayudan a crecer.