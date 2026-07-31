¿Por qué León XIV visitará Asís el próximo 6 de agosto?

El pontífice visitará la ciudad de san Francisco de Asís el próximo 6 de agosto para encontrarse con la comunidad franciscana en el marco del 800 aniversario de la muerte del santo
El Papa León XIV participará en un encuentro con jóvenes en Asís la mañana del 6 de agosto de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede en su programa publicado el 30 de julio. Este evento, organizado para conmemorar el 800 aniversario de la muerte de San Francisco, incluirá un debate, un encuentro con la comunidad franciscana y una misa.
El próximo jueves, León XIV partirá del helipuerto del Vaticano hacia Asís, uno de los destinos papales más populares de los últimos años. En la ciudad de san Francisco, que ya visitó en noviembre de 2025 para reunirse con el episcopado italiano, el pontífice estadounidense seguirá los pasos de su predecesor, Francisco, quien la visitó seis veces. Se espera que León XIV llegue a las 8:30 de la mañana.