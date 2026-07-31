¿Por qué León XIV visitará Asís el próximo 6 de agosto?

El próximo jueves, León XIV partirá del helipuerto del Vaticano hacia Asís, uno de los destinos papales más populares de los últimos años. En la ciudad de san Francisco, que ya visitó en noviembre de 2025 para reunirse con el episcopado italiano, el pontífice estadounidense seguirá los pasos de su predecesor, Francisco, quien la visitó seis veces. Se espera que León XIV llegue a las 8:30 de la mañana.

El Papa León XIV participará en un encuentro con jóvenes en Asís la mañana del 6 de agosto de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede en su programa publicado el 30 de julio. Este evento, organizado para conmemorar el 800 aniversario de la muerte de San Francisco, incluirá un debate, un encuentro con la comunidad franciscana y una misa.

El pontífice visitará la ciudad de san Francisco de Asís el próximo 6 de agosto para encontrarse con la comunidad franciscana en el marco del 800 aniversario de la muerte del santo

Tras aterrizar en un campo deportivo, el Papa se dirigirá a la Basílica de Santa María de los Ángeles. En este edificio, que alberga la Porciúncula, una pequeña capilla renovada por San Francisco de Asís, el Papa será recibido por los superiores de la orden franciscana.

A las 8:45, se dirigirá a la plaza frente a la catedral para un encuentro de media hora con jóvenes europeos de entre 18 y 33 años que participan en el evento " ¡Vamos! Encuentro Juvenil Franciscano 2026 ". El Papa responderá tres de sus preguntas. Estos jóvenes se encuentran en Asís durante cuatro días para participar en actividades culturales, sociales y espirituales centradas en la figura de san Francisco.

A las 9:15 de la mañana, León XIV se dirigirá al claustro del convento anexo a la basílica, donde se reunirá con representantes de todas las órdenes de la familia franciscana. A continuación, saludará a los obispos presentes, así como a los miembros del Comité Nacional para el 800 aniversario de la muerte de san Francisco de Asís.