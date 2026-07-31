Nueva York: la Iglesia ante la nueva ley de suicidio asistido

“Jamás nos someteremos a la cultura de la muerte de Nueva York”, afirma el obispo John O. Barres en relación con la nueva legislación sobre el suicidio asistido.

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Una nueva ley del estado de Nueva York exige que los trabajadores de la salud participen activamente en la promoción del suicidio asistido, según argumenta una demanda presentada el 17 de julio por el bufete de abogados especializado en libertad religiosa Becket. Entre las partes demandantes se encuentran la Diócesis de Rockville Center, Nueva York, dirigida por el obispo John O. Barres, y cuatro comunidades religiosas dedicadas al cuidado de los enfermos terminales: las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos, las Hermanas Dominicas de Hawthorne, las Hermanas Misioneras de San Benito y las Hermanitas de los Pobres.

Según Becket, la ley no solo exige que todos los pacientes sean informados sobre la política de Asistencia Médica para Morir (MAiD) de Nueva York, lo cual ya sería objetable para las organizaciones católicas de atención médica debido a la enseñanza de la Iglesia sobre el valor de toda vida. En cambio, los demandantes afirman que la ley exige que los trabajadores de la salud realicen con los pacientes todas las etapas de preparación para el suicidio asistido, excepto la administración de los fármacos letales, o que los trasladen a un centro que sí lo haga. Existen exenciones religiosas o de conciencia muy limitadas a la ley (por ejemplo, los practicantes de la Ciencia Cristiana no están sujetos a ella), pero los demandantes sostienen que estas no se aplican en el caso de las organizaciones católicas de atención médica ni de las comunidades religiosas.

El incumplimiento de la ley conlleva sanciones legales y económicas lo suficientemente graves como para poner en peligro la continuidad de los ministerios de sanidad.

Una amenaza a la misión

La demanda del 17 de julio, que busca una suspensión federal de los requisitos, alega que la ley de Nueva York, la más estricta de las leyes de asistencia médica para morir en Estados Unidos, representa algo más que un desafío a la libertad religiosa. En su forma actual, amenaza la misión misma de estas comunidades y su ministerio a quienes enfrentan enfermedades terminales, a menudo en la pobreza y en soledad.

Cuando la Venerable Rose Hawthorne Lathrop, hija del novelista Nathaniel Hawthorne, fundó la casa que se convertiría en el centro del ministerio de las Hermanas Dominicas de Hawthorne, por ejemplo, fue porque había presenciado el dolor y el terror con que los pobres de Nueva York morían de cáncer terminal. "Entonces se encendió una llama en mi corazón", dijo, "que aún arde... Dediqué todo mi ser a intentar brindar consuelo a los pobres que padecían cáncer".

Los dominicos de Hawthorne, al igual que otros demandantes, insisten en que ese consuelo no lo brindan los fármacos que acaban con la vida, sino los "mejores cuidados paliativos", "cuidados paliativos amorosos... que protegen la dignidad humana, la libertad y el bienestar humano al final de la vida y se esfuerzan por satisfacer las necesidades físicas, emocionales, espirituales y recreativas de los pacientes que sufren de cáncer incurable".

En un comunicado del 20 de julio, Mark Rienzi, presidente de Becket y abogado principal de los ministerios de atención médica, resumió lo ofensivo de la nueva ley, diciendo: "Nueva York está obligando a las personas enfermas y moribundas a considerar el suicidio en su peor momento, independientemente de si lo piden o no".

El estado, sin comentarios

Hasta la fecha, el Estado de Nueva York no ha dado respuesta oficial a la demanda. Según informa The Tablet:

Nicolette Simmonds, portavoz de la gobernadora Kathy Hochul, dijo que la administración no podía hacer comentarios sobre el litigio pendiente, pero defendió la ley. "Si bien no podemos hacer comentarios sobre ningún litigio pendiente, bajo esta legislación histórica la participación es totalmente voluntaria, y las instituciones religiosas tienen derecho a no participar si así lo desean", declaró en un comunicado enviado por correo electrónico. "Esta ley permite a los neoyorquinos con enfermedades terminales y una esperanza de vida inferior a seis meses tomar una decisión voluntaria e informada. Refleja años de planificación y reflexión minuciosas. El Departamento de Salud está trabajando en la elaboración de reglamentos que implementarán la ley de manera responsable y con criterio".

Debido a que la redacción de la ley parece contradecir lo que se dice sobre la participación voluntaria y el derecho a no participar, y debido a que el Departamento de Salud todavía está trabajando en la elaboración de las regulaciones, los demandantes creen que la demanda es la mejor manera de proceder.

"El suicidio asistido es una grave falta moral que pone en riesgo de abuso y manipulación a los ancianos, las personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades mentales y emocionales", declaró el obispo Barres del Centro Rockville en un comunicado al Long Island Herald. "Cristo, el Divino Médico, nos llama a acompañar con compasión a los enfermos y moribundos, no a abandonarlos a la muerte. El tribunal debe proteger esta misión milenaria".