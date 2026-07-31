El Papa León XIV pide que “nadie se sienta invisible”

En la intención de oración del mes de agosto, el pontífice reza “Por la evangelización en la ciudad”.

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Con prácticamente la mitad de la población mundial viviendo hoy en zonas urbanas, el Papa León XIV dedica su intención de oración para el mes de agosto “Por la evangelización en la ciudad”, invitando a los fieles a descubrir, en medio del anonimato y la soledad que a menudo marcan la vida urbana, caminos para construir hogares abiertos y acogedores, “donde nadie se sienta invisible”.

A través de la Red Mundial de Oración del Papa con la campaña Reza con el Papa, el Santo Padre convoca a los fieles y a todas las personas de buena voluntad a unirse cada mes a sus intenciones de oración.

En su oración, el Papa León XIV se dirige al “Buen Pastor” que recorre calles y plazas, entra en los “edificios altos y en los barrios humildes”, y acompaña silenciosamente a millones de personas que buscan sentido “en medio del ruido y la prisa”. El Pontífice reconoce que las ciudades, llamadas a ser lugares de libertad y oportunidad, pueden también transformarse en “espacios de anonimato y aislamiento”, y pide una mirada nueva, capaz de descubrir en la vida urbana el “terreno fecundo para anunciar” el Evangelio.

La oración del pontífice concluye pidiendo una fe creativa que no se quede en las palabras, sino que se encarne en gestos sencillos y cercanos, y que haga de la Iglesia una comunidad “en salida”, capaz de tender la mano en las periferias y sembrar fraternidad “donde reina la indiferencia”.

La ciudad, un campo de misión para este tiempo

Hoy casi el 45 % de la población mundial vive en áreas urbanas, por lo que convierte a las grandes ciudades en uno de los mayores campos de misión de este tiempo. El crecimiento demográfico ha impulsado un alto nivel de concentración de personas, generando desafíos de carácter social y comunitario: barrios, edificios, zonas comerciales y periferias que, para muchos, se vuelven anónimos y solitarios. Según datos de Naciones Unidas – World Urbanization Prospects (2025), entre las urbes más pobladas del mundo se encuentran Yakarta (42 millones de habitantes), Daca (37 millones), Tokio (33 millones), Delhi (30 millones) o Shanghái (30 millones).

En este contexto, la soledad repercute en la salud mental y, de forma particular, en los más jóvenes, de los que un 35 % reconoce que impacta su vida diaria, incluso estando permanentemente conectados en el ámbito digital. La soledad urbana se manifiesta en relaciones superficiales, escasa cercanía con vecinos y comunidad, la sensación de no pertenecer a ningún lugar, falta de apoyo emocional en momentos difíciles y barrios con pocos espacios de encuentro real.