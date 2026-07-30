(VIDEO) San Ignacio y cómo comenzar de nuevo

Perder un trabajo, cerrar un negocio o tener que mudarse puede sentirse como el final de una historia. La vida de san Ignacio recuerda que, a veces, Dios también puede abrir un camino nuevo cuando nuestros planes cambian.
Hay momentos en los que la vida parece decirnos que tenemos que empezar de nuevo. Puede ser después de perder un empleo que creíamos seguro; después de cerrar un negocio en el que habíamos puesto años de esfuerzo; cuando un emprendimiento no sale como esperábamos; al cambiar de ciudad o de casa; uando una relación termina o cuando un proyecto personal que parecía sólido simplemente deja de funcionar.
No siempre elegimos comenzar de nuevo, a veces, la vida nos obliga. Lo que ocurrió con san Ignacio no parecía una derrota, sino que terminó convirtiéndose en el comienzo de una vida completamente diferente.
No fue un cambio instantáneo ni sencillo. Fue un proceso de conversión y discernimiento que duró toda su vida.