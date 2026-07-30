Un impresionante tráiler de la sexta temporada de “The Chosen”

El tráiler oficial de la sexta temporada de The Chosen se estrenó el 27 de julio. En una atmósfera intensa y particularmente conmovedora, sumerge a los espectadores en el corazón de la Pasión de Cristo, explorando las últimas horas de Jesús con una intensidad y profundidad sin precedentes

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

El tan esperado tráiler oficial de la sexta temporada de The Chosen, estrenado el 27 de julio, acerca a los espectadores al trágico destino de Jesús antes de que la Resurrección finalmente infunda esperanza en los corazones de la humanidad. Las escenas iniciales se centran en el último día de Jesús, narrado desde la perspectiva de quienes lo aman… y de quienes lo condenan. Cada uno tiene una visión diferente de estos acontecimientos: el Sanedrín habla de justicia, los romanos de paz, mientras que los discípulos solo ven asesinato. Pero, ante la soledad, el sufrimiento y la muerte, Jesús permanece firme en su propósito de cumplir la voluntad de Dios Padre.

Esta intensidad en pantalla también refleja lo que experimentaron los actores y el equipo. Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús, incluso confesó en junio de 2025 que esas semanas de rodaje habían sido particularmente agotadoras, tanto física como emocionalmente. Varios actores explicaron que las escenas de la Crucifixión los habían conmovido profundamente, describiéndolas como una verdadera prueba espiritual y artística. "No todas las lágrimas fueron fingidas", afirmó el director Dallas Jenkins.