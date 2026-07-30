El Vaticano, un enclave de 44 hectáreas dentro de Roma, es un territorio singular. Esta serie de artículos, que serán publicados durante el verano, servirá para comprender mejor este Estado único en el mundo
Situado fuera de las murallas de Roma, el Ager Vaticanus —la llanura vaticana— albergó el Circo de Calígula a partir del siglo I. Según la tradición, solo queda el obelisco, un regalo de Egipto a Roma en el año 37 a. C., del lugar del martirio de San Pedro. Fue trasladado a la Plaza de San Pedro por el papa Sixto V en el siglo XVI. Tras ser crucificado cabeza abajo, se dice que el primero de los apóstoles fue enterrado cerca del Circo, en una necrópolis en las laderas de la Ciudad del Vaticano. Fue allí, en cualquier caso, donde el emperador Constantino encargó la construcción de la primera Basílica de San Pedro en el siglo IV, lo que aumentó significativamente el prestigio del papado, convirtiéndola en un importante lugar de peregrinación. Y fue allí donde los arqueólogos que trabajaban para Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, identificaron la tumba del primer papa.
En la Edad Media, la poderosa Roma de los Césares perdió su esplendor y los papas se vieron vulnerables. Ante las incursiones sarracenas del siglo IX, el papa León III rodeó el complejo con una primera muralla: en la margen derecha del Tíber surgió lo que hoy se conoce como la Ciudad Leonina. La iglesia de San Pellegrino, en la parte baja de la Ciudad del Vaticano, se conserva de este período. En 1277, se construyó un pasadizo fortificado, el Passetto di Borgo, en lo alto de las murallas para conectar el Vaticano con el Castillo Sant'Angelo, la fortaleza papal con vistas al Tíber. Las verdaderas fortificaciones del Vaticano, tal como se conservan hoy, fueron construidas posteriormente por Nicolás V (1447-1455), luego por Pablo III (1534-1549) y Pío IV (1559-1565).