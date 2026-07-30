En la Edad Media , la poderosa Roma de los Césares perdió su esplendor y los papas se vieron vulnerables. Ante las incursiones sarracenas del siglo IX, el papa León III rodeó el complejo con una primera muralla: en la margen derecha del Tíber surgió lo que hoy se conoce como la Ciudad Leonina. La iglesia de San Pellegrino, en la parte baja de la Ciudad del Vaticano, se conserva de este período. En 1277, se construyó un pasadizo fortificado, el Passetto di Borgo, en lo alto de las murallas para conectar el Vaticano con el Castillo Sant'Angelo, la fortaleza papal con vistas al Tíber. Las verdaderas fortificaciones del Vaticano, tal como se conservan hoy, fueron construidas posteriormente por Nicolás V (1447-1455), luego por Pablo III (1534-1549) y Pío IV (1559-1565).

Situado fuera de las murallas de Roma, el Ager Vaticanus —la llanura vaticana— albergó el Circo de Calígula a partir del siglo I. Según la tradición, solo queda el obelisco, un regalo de Egipto a Roma en el año 37 a. C., del lugar del martirio de San Pedro. Fue trasladado a la Plaza de San Pedro por el papa Sixto V en el siglo XVI. Tras ser crucificado cabeza abajo, se dice que el primero de los apóstoles fue enterrado cerca del Circo, en una necrópolis en las laderas de la Ciudad del Vaticano. Fue allí, en cualquier caso, donde el emperador Constantino encargó la construcción de la primera Basílica de San Pedro en el siglo IV, lo que aumentó significativamente el prestigio del papado, convirtiéndola en un importante lugar de peregrinación. Y fue allí donde los arqueólogos que trabajaban para Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, identificaron la tumba del primer papa.

El Vaticano, un enclave de 44 hectáreas dentro de Roma, es un territorio singular. Esta serie de artículos, que serán publicados durante el verano, servirá para comprender mejor este Estado único en el mundo

Durante la Edad Media, la presencia del Papa se limitaba al Vaticano —los papas residían en el Letrán—, que, por lo tanto, sufrió pocas transformaciones. Todo cambió en el siglo XIV con el fin del Papado de Aviñón: al quedar el Letrán en ruinas, el Papa estableció su residencia en el Vaticano y encargó su renovación. Así, en el siglo XV se construyeron la Capilla Sixtina, el primer Palacio Belvedere y la Torre Gallinaro.

Capilla Sixtina Museo Vaticano

El siglo XVI marcó el comienzo de la edad de oro del Vaticano: Donato Bramante conectó la basílica con el Palacio Belvedere y, en 1506, inició la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, cuyo monumental proyecto se completó en 1626 y se vio magníficamente realzado por la columnata de Bernini (1667). En 1565, el arquitecto Vignola erigió la iglesia de Santa Ana de los Palafrenios, la primera iglesia de planta oval en Roma.

Los siglos XVII y XVIII fueron testigos del embellecimiento de los jardines, destacando la Fuente del Águila (1612). En 1786, Camporese diseñó el Atrio de las Cuatro Puertas para albergar los museos papales. Un punto de inflexión se produjo con la pérdida de los Estados Pontificios en 1870, tras lo cual el Papa anunció que vivía como prisionero en el Vaticano, pero sobre todo en 1929, después de los Tratados de Letrán, que establecieron el moderno Estado de la Ciudad del Vaticano. Se pusieron en marcha importantes proyectos, diseñados por Giuseppe Momo y Luca Beltrami (la Pinacoteca de 1932).

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