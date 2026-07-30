El emotivo homenaje de una diseñadora gráfica a los bomberos

Mientras los incendios arrasan los bosques de Francia, Agathe, diseñadora gráfica, ha cambiado las noticias angustiosas por un gesto de gratitud. Bajo el nombre de Studio Gayrart, el 27 de julio firmó una ilustración de Santa Bárbara, patrona de los bomberos, en homenaje a todos aquellos que se enfrentan a las llamas<br>

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Mientras que las llamas que han devastado la Gironda parecen estar apenas bajo control, una diseñadora gráfica ha recurrido a sus pinceles digitales para agradecer con un homenaje a todos los bomberos que trabajan en el terreno. Detrás de la cuenta Studio Gayrart, dedicada a la ilustración de santos, Agathe, de 25 años, dio a conocer el 27 de julio una ilustración de Santa Bárbara, patrona de los bomberos, dedicada a "todos aquellos que se enfrentan a las llamas".

"Vivo en el sureste de Francia; donde vivo no nos afectaron los incendios, pero se podía ver la enorme nube de humo que venía, sobre todo, de Cotignac", explica la diseñadora gráfica a Aleteia, cuyo esposo, bombero, partió a combatir el incendio que azotaba hace unos días en el departamento del Var.

Conmovida por la violencia de estos incendios, propone regalar esta imagen a los bomberos que la soliciten, para que la coloquen en su casillero, en su gorra o simplemente en su mesita de noche. "A todos los bomberos, a los pilotos, a los equipos de tierra, a los voluntarios, a los guardabosques y a todas aquellas personas que están trabajando en la lucha contra los incendios en Francia y en todo el mundo: gracias" escribe.

El video ha sido visto más de 30 000 veces y ha despertado un auténtico entusiasmo. "Muchas esposas de militares cuyos maridos se habían ido al frente me han pedido la ilustración, al igual que algunos bomberos directamente. Algunos bomberos me han dado las gracias por este homenaje", explica la joven.

¿Quién es Santa Bárbara y por qué es la santa patrona de los bomberos?

La tradición sitúa a Santa Bárbara en el siglo III, en Asia Menor. Se dice que era una joven de gran belleza a quien su padre pagano, Dioscoro, encerró en una torre para aislarla del mundo. Tras haberse convertido en secreto al cristianismo, se negó a renunciar a su fe; su padre la sometió entonces a tortura y la decapitó con sus propias manos. Según la leyenda, fue fulminado de inmediato por un rayo, alcanzado por el fuego del cielo.