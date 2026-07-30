Cuatro pares de santas hermanas que juntas alcanzaron a Dios

Estas hermanas, que crecieron juntas en el seno de la misma familia, mantenían unos lazos muy estrechos y se ayudaban mutuamente en su camino hacia la santidad.

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A menudo, las hermanas se convierten en mejores amigas y comparten intereses similares que forjan un vínculo para toda la vida que es casi inquebrantable.

En muchos casos, esto ha resultado ser beneficioso desde el punto de vista espiritual, sobre todo cuando las hermanas tratan de seguir la voluntad de Dios en sus vidas, ayudándose unas a otras a estrechar su relación con Él.

A continuación se ofrece una breve lista de ocho "santas hermanas", muchas de las cuales han sido canonizadas oficialmente o, al menos, se encuentran en proceso de canonización, con una causa actualmente en curso.

1 Santa Teresa Benedicta de la Cruz y Rosa Stein

Aunque Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) es conocida por su vida heroica, que terminó en las cámaras de gas de Auschwitz, a menudo se olvida a su hermana. Rosa Stein se unió a Edith en el mismo monasterio carmelita durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo con ella en las cámaras de gas. Rosa no es santa todavía, pero es posible que se considere su canonización, ya que compartió el martirio de Edith.

2 Santa Teresa y Leonia Martin

Santa Teresa es muy conocida por su "caminito" y una de sus hermanas fue una de sus primeras "discípulas". Leonia Martin llevó una vida difícil y, aunque nunca ingresó en el monasterio carmelita, sí lo hizo en la Congregación de las Hermanas de la Visitación y mantuvo una estrecha correspondencia con su hermana. Su causa está siendo estudiada actualmente por el Vaticano y ostenta el título de "Sierva de Dios".

#image_title MONKPRESS/East News

3 Santa Marta y Santa María de Betania

Santa Marta es la hermana de Santa María de Betania y ambas aparecen mencionadas juntas en la Biblia. El papa Francisco decretó hace unos años que "el 29 de julio se designara en el Calendario Romano General como la Memoria de los santos Marta, María y Lázaro".

4 Santa Clara y Santa Inés de Asís