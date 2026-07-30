Concierto y confidencias: León XIV regresa a Castel Gandolfo para una velada de gala

Con motivo de un concierto de música sacra ofrecido en la villa papal de Castel Gandolfo, León XIV disfrutó de un momento musical rodeado de 164 jóvenes cantantes de diversos orígenes y del tenor Andrea Bocelli el 29 de julio de 2026. Tras el concierto, entrevistado por dos cadenas de televisión estadounidenses, habló brevemente sobre su relación con su país de origen, confesando que descendía de esclavos y esclavistas, e insinuando su deseo de visitar Estados Unidos en los próximos dos años.
Por una noche, el Papa regresó a los jardines de la villa papal de Castel Gandolfo, donde acababa de pasar tres semanas de vacaciones, para escuchar al maestro italiano Andrea Bocelli y a un coro infantil interpretar famosas piezas de música sacra, desde el Panis Angelicus de César Franck hasta el himno nacional estadounidense Amazing Grace. Estuvo acompañado por numerosos cardenales y altos funcionarios de la Curia Romana en este concierto, celebrado al atardecer bajo la sombra de los pinos piñoneros, en honor al 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís.
El miércoles por la noche, el renombrado tenor ciego estuvo acompañado por un coro de 164 niños de entre 9 y 19 años, jóvenes cantantes procedentes de barrios desfavorecidos de Nápoles y Camerino (Italia), Belén (Tierra Santa) y la aldea de Nabikabala (Uganda). Todos participaban en un viaje cultural y educativo de diez días a Italia, financiado por la Fundación Bocelli. La Fundación, junto con el centro de formación Laudato si', el "laboratorio ecológico" del Papa ubicado en los jardines de la villa papal, financió el evento, cuyos derechos de transmisión fueron adquiridos por la cadena de televisión estadounidense NBC y su filial en español, Telemundo.