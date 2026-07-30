Concierto y confidencias: León XIV regresa a Castel Gandolfo para una velada de gala

El miércoles por la noche, el renombrado tenor ciego estuvo acompañado por un coro de 164 niños de entre 9 y 19 años, jóvenes cantantes procedentes de barrios desfavorecidos de Nápoles y Camerino (Italia), Belén (Tierra Santa) y la aldea de Nabikabala (Uganda). Todos participaban en un viaje cultural y educativo de diez días a Italia, financiado por la Fundación Bocelli. La Fundación, junto con el centro de formación Laudato si', el "laboratorio ecológico" del Papa ubicado en los jardines de la villa papal, financió el evento, cuyos derechos de transmisión fueron adquiridos por la cadena de televisión estadounidense NBC y su filial en español, Telemundo.

Por una noche, el Papa regresó a los jardines de la villa papal de Castel Gandolfo, donde acababa de pasar tres semanas de vacaciones, para escuchar al maestro italiano Andrea Bocelli y a un coro infantil interpretar famosas piezas de música sacra, desde el Panis Angelicus de César Franck hasta el himno nacional estadounidense Amazing Grace. Estuvo acompañado por numerosos cardenales y altos funcionarios de la Curia Romana en este concierto, celebrado al atardecer bajo la sombra de los pinos piñoneros, en honor al 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís .

Con motivo de un concierto de música sacra ofrecido en la villa papal de Castel Gandolfo, León XIV disfrutó de un momento musical rodeado de 164 jóvenes cantantes de diversos orígenes y del tenor Andrea Bocelli el 29 de julio de 2026. Tras el concierto, entrevistado por dos cadenas de televisión estadounidenses, habló brevemente sobre su relación con su país de origen, confesando que descendía de esclavos y esclavistas, e insinuando su deseo de visitar Estados Unidos en los próximos dos años.

"La música posee la extraordinaria capacidad de unir distintas voces en una sola armonía, donde cada una aporta algo único al conjunto", subrayó el Papa en un discurso pronunciado al finalizar el concierto. Al presentar al coro como un "símbolo ideal de armonía y cooperación", destacó el lugar del "coro de ángeles" en las Sagradas Escrituras y la liturgia, "no porque canten literalmente sin cesar, sino porque, unidos en el amor, contemplan a Dios juntos y encuentran en Él la plenitud de la felicidad".

Para el Papa, la experiencia de la belleza es "la experiencia de algo nuevo, algo superior a todo lo que cualquiera de nosotros podría haber creado por sí solo", designando a Dios como la belleza misma. Agradeció a todos los participantes, en particular a la Fundación Bocelli, elogiando su compromiso con la juventud desfavorecida.

AFP

León XIV se veía a sí mismo "como un Papa que casualmente era estadounidense"

Al finalizar el concierto, NBC y Telemundo transmitieron dos breves entrevistas exclusivas con el Papa, de dos y tres minutos respectivamente. Cuando la cadena de televisión en inglés le preguntó sobre su relación con su país de origen como el primer Papa estadounidense, respondió que se veía a sí mismo como "un Papa que resulta ser estadounidense". Si bien confesó un "gran amor por los Estados Unidos" y reconoció la importancia de su elección para muchos estadounidenses, reiteró que su misión como Papa era, ante todo, la de "pastor de la Iglesia universal".

León XIV confesó admirar ciertos principios fundamentales de la sociedad estadounidense, en particular "cierto sentido de la libertad y cierta apertura a las posibilidades", pero también el hecho de que este país "durante generaciones haya acogido a personas de todo el mundo". Recordó que todos sus abuelos eran inmigrantes y reveló que descendía, por parte materna, tanto de "esclavos como de esclavistas". Consideraba que esta multiplicidad de destinos que conforma su país y forja sus valores era "una de las mayores riquezas de los Estados Unidos".

El Papa finalmente le aseguró al periodista estadounidense que planeaba visitar Estados Unidos próximamente. Sin dar una fecha específica, dio a entender que el viaje se había discutido ese mismo día durante una reunión de trabajo sobre sus planes de viaje fuera de Italia para los próximos dos años.