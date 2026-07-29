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(VIDEO) La conexión inesperada entre León XIV y san Francisco de Asís

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Guillermo Arévalo - publicado el 29/07/26
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León XIV eligió su nombre pensando en León XIII, pero su pontificado también mantiene un vínculo particular con el santo de Asís y con el legado que dejó el papa Francisco

Cuando Robert Francis Prevost apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro como León XIV, su nombre fue interpretado inmediatamente como una referencia a León XIII y a la Rerum novarum, la encíclica que marcó la respuesta de la Iglesia ante los grandes desafíos sociales de la Revolución Industrial. Sin embargo, el nombre León también nos lleva, de manera indirecta, hasta san Francisco de Asís.

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Dos hombres separados por siglos y por circunstancias muy distintas, pero unidos por una preocupación que atraviesa la historia de la Iglesia: cómo anunciar el Evangelio en un mundo que necesita recuperar la dignidad humana, la fraternidad y el cuidado de los más vulnerables.

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Tags:
papa leon xivsan Francisco de Asíssantosvideo
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